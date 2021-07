Un viaggio, più multe: sono tutte da pagare, anche dall'estero

3' di lettura

In tempo di esodo aumenta il rischio delle multe, anche in autostrada. Qui i tratti con velocità controllata dai Tutor sono aumentati a giugno. In caso di più multe nello stesso viaggio, vanno pagate tutte: non si può sostenere che l’infrazione sia una sola o comunque “continuata” (cosa che dà diritto a uno “sconto”), perché quando il Tutor è attivo su una tratta, quello della successiva è spento.

Per la competenza territoriale sui un eventuale ricorso, sempre possibile ad esempio nei casi di mancanza di segnaletica, occorrerà fare riferimento al luogo dove è situato il portale che misura la velocità in uscita dal tratto cui si riferisce l’infrazione.

In generale, le sanzioni per eccesso di velocità vanno da 41 a 829 euro, con possibilità di decurtare fino a 10 punti dalla patente e sospensione fino a 12 mesi.

Quasi tutti i misuratori di velocità funzionano anche di notte e con la pioggia e rilevano anche. In caso di precipitazioni, in autostrada il limite di velocità scende a 110 km/h e rilevano anche i veicoli che viaggiano fuori dalla corsia loro consentita.

I rilevatori di velocità fissi fuori dai centri abitati non possono essere installati a meno di un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Non basta dare atto nel verbale che la segnaletica era correttamente predisposta perché il conducente potrà fornire prova contraria, senza dover ricorrere alla querela di falso.