Un viaggio fra segnatempo iconici, a prezzi molto interessanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Odio il termine rivoluzionario – troppo spesso un cliché – ma descrive bene una nuova generazione di piccoli marchi orologieri che avvicinano lo stile vintage a un pubblico per cui possedere un classico segnatempo di lusso è tanto realistico e accessibile quanto essere proprietari di un plurilocale nel centro di Londra.

Il bello di questi orologi è che non mettono in soggezione gli acquirenti più giovani. Prendiamo ad esempio Furlan Marri , dal nome del designer svizzero Andrea Furlan e del collezionista mediorientale Hamad Al Marri, marchio che ha chiamato uno dei suoi modelli Tasti Tondi, come il soprannome dell'ambito Patek Philippe Ref 1463. I prezzi sono esageratamente bassi (bastano 433 euro per un cronografo a doppio quadrante), grazie all'utilizzo del movimento al meca-quarzo, un ibrido elettromeccanico introdotto negli anni Ottanta. Eppure i richiami vintage si trovano ovunque, dal perlage all'interno della cassa ai numeri seriali incisi tra le alette. A meno che non si apra la cassa e non si stacchi il cinturino, chi lo indossa non vedrà mai il perlage, ed è proprio questo il punto: il solo fatto di sapere che è presente aggiunge un pizzico di soddisfazione per chi lo possiede.

Loading...

La loro estetica sarà pure influenzata dal passato, ma questi microbrand utilizzano gli strumenti del mondo moderno per rafforzare la connessione tra il marchio e chi acquista. Jacques Bianchi , di Marsiglia, realizza orologi subacquei utilizzati anche dalla marina francese negli anni Ottanta: una campagna di Bianchi su Kickstarter ha raccolto una cifra cinque volte superiore all'obiettivo iniziale di 150mila euro, per cui un deposito minimo di 594 euro permetteva di assicurarsi un orologio subacqueo JB 200, molto scontato rispetto al prezzo già allettante di 990 euro. Baltic  è un altro marchio che sta facendo parlare di sé – fra prezzi contenuti, stile e gusto rétro – soprattutto da quando è stato invitato a partecipare alla prestigiosa asta di beneficenza Only Watch.

Ma il fascino di questi orologi sta anche nel fatto che non si tratta di prodotti da focus group. Quando chiedo a George Bamford di Bamford London per chi sono pensati i suoi orologi, non va a pescare tra le definizioni demografiche dell'ufficio marketing, risponde semplicemente: «Sono pensati per me. Ho creato un cronografo monopulsante, con cassa in carbonio forgiato, al prezzo di 2.500 sterline perché era un orologio che desideravo e non riuscivo a trovare sul mercato». Qualche anno fa, già solo l'espressione “cronografo monopulsante in carbonio forgiato” avrebbe giustificato il prezzo a cinque cifre di uno dei grandi brand. Bamford ammette tranquillamente di usare i movimenti Sellita largamente diffusi. Il suo è un marchio che si sta affermando, quindi considera la cifra di 2.500 sterline «un prezzo di vendita ragionevole, di cui sono molto contento», spiegando che si tratta del livello superiore di una gamma che parte da 400 sterline.