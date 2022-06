Un viaggio spirituale di 330 km lungo il Cammino di San Colombano

Da Villa di Chiavenna, una manciata di km dal confine con la Svizzera, a un piccolo borgo del piacentino, sulle orme di uno dei più importanti santi europei. Per gli appassionati di itinerari a sfondo religioso, il Cammino di San Colombano è un vero e proprio viaggio che, nell'ultima suo tratto italiano, attraversa da Nord a Sud tutta la Lombardia fra antiche abbazie ricche di storia e termina dopo 330 km a Bobbio, il borgo sul fiume Trebbia che pare faccia da sfondo alla Gioconda di Leonardo. L'itinerario conta 19 tappe, segue antiche vie d'acqua come il torrente Mera e costeggia diversi rinomati centri affacciati sulla sponda orientale del lago di Como come Bellano (per il suo celebre Orrido) e Varenna (la “Perla del Lario”), prima di addentrarsi nella Pianura Padana seguendo il corso dell'Adda e giungere alla meta finale sull'appennino emiliano, dove il santo trascorse i suoi ultimi giorni di vita e dove venne sepolto (non prima di dare vita all'Abbazia che porta il suo nome). Fra le ultime tappe, quando già il cammino si incunea fra le province di Lodi e di Pavia, spicca quella di San Colombano al Lambro, il borgo dell'omonima collina da cui nasce “il vino Doc di Milano”

