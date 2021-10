Un visionario al vertice: incontro con il maître parfumeur Francis Kurkdjian

Ascolta la versione audio di questo articolo

«Un visionario che continuerà a espandere lo spetto delle possibilità per il mondo delle fragranze e che porterà una dimensione artistica alla creazione di essenze». Con queste parole la maison Christian Dior ha presentato la nomina di Francis Kurkdjian a nuovo direttore creativo delle sue fragranze. Dopo l'esordio a 24 anni, nel 1995, il maître parfumeur ha lavorato per grandi marchi come Acqua di Parma, Narciso Rodriguez, Elizabeth Arden, Giorgio Armani, Lancôme e anche Dior, prima di co-fondare il suo marchio nel 2009, poi entrato a far parte del gruppo Lvmh. Una combinazione di visione artistica, energia creativa, abilità tecnica e savoir-faire che si riflette anche fuori dalla dimensione lavorativa, come emerge nell'intervista di Mariangela Rossi che riproponiamo qui di seguito. Perché anche nello shopping, nella beauty routine, nella musica Kurkdjian va alla ricerca del dettaglio che trasforma la materia in emozione.

I SEGNI DISTINTIVI DEL MIO STILE È casual chic. Camicia bianca su misura di Charvet, storica maison parigina fondata nel 1838, e poi sneakers bianche o stivali neri e jeans scuri con una giacca scura. In estate, di solito, preferisco una T-shirt con i bermuda. È una sorta di uniforme. Il modo in cui indossi un capo definisce chi sei, in quel preciso istante ( www.charvet.com , camicie da 585 euro, in vendita anche su www.mrporter.com ).

UN OGGETTO DA CUI NON MI SEPAREREI MAI Il pianoforte a coda, l'ho ereditato dal mio prozio, che era un compositore. Ci tengo molto e l'ho posizionato al centro del living. La musica è fondamentale per me, ha giocato un ruolo importante nella mia formazione e, forse, anche nella mia vita professionale. Suono il pianoforte da quando avevo sette anni e l'ho sempre avuto con me, ovunque vivessi.

L'ULTIMO OGGETTO CHE HO ACQUISTATO E APPREZZATO Di recente, quando mi sono trasferito a Parigi, dopo quattro anni a New York, ho acquistato dei vasi in argilla di Atelier Vierkant per il mio terrazzo. Sono fatti a mano, con una colorazione data da ossidi naturali e, quindi, con effetti cromatici e materici particolari ( www.ateliervierkant.com ).

I vasi in argilla di Atelier Vierkant.

LA MIA BEAUTY ROUTINE Non rinuncio mai alla mia crema Nivea nella confezione blu di metallo, pur avendo accesso a molti prodotti cosmetici di lusso. La uso da 15 anni, su consiglio del dermatologo in un momento preciso in cui avevo dei problemi cutanei. Da allora non ne ho più avuti ( www.nivea.it ).