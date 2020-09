Un volàno dedicato all’artigianalità

All’allarme sta tentando di rispondere un’operazione appena varata dalla Fondazione Cassa di risparmio di Firenze e da Intesa SanPaolo che vuol stimolare gli artigiani fiorentini a investire facendo leva sull’effetto-moltiplicatore: a fronte di un rafforzamento del capitale aziendale di almeno 10mila euro (si può arrivare a 50mila), la Fondazione erogherà il doppio a fondo perduto (dunque almeno 20mila euro), mentre la banca finanzierà a tassi vantaggiosi una somma pari a cinque volte il contributo della Fondazione (almeno 100mila euro) a un tasso fisso dello 0,4%, con cinque anni di preammortamento e durata decennale.

Il progetto, battezzato Rinascimento Firenze, è rivolto alle aziende piccole e micro che presentano un progetto con impatto sociale misurabile in termini di mantenimento dei posti di lavoro, formazione del personale, investimenti per rispettare le norme anti-Covid o per favorire forme di aggregazione tra operatori. Il bando per selezionare le aziende dell’artigianato artistico da sostenere sarà pubblicato tra pochi giorni, e sarà il primo di una serie di cinque bandi diretti ad altrettanti settori significativi per l’economia e l’identità di Firenze: turismo e filiera culturale; moda e lifestyle; startup e tecnologia; agroindustria. In tutto la Fondazione Cassa di risparmio ha stanziato 10 milioni da distribuire a fondo perduto, che attiveranno 50 milioni di finanziamenti (il cosiddetto prestito d’impatto) di Intesa SanPaolo.

Ma la difficoltà, per molti piccoli artigiani, potrebbe essere proprio quella di riuscire a investire (almeno) 10mila euro, cifra che rischia di essere troppo alta per chi porta avanti da solo l’attività e già oggi è in affanno. A fianco della Fondazione, per selezionare e sostenere gli artigiani fiorentini, ci sarà l’associazione Oma-Osservatorio sui mestieri d’arte, creata da varie fondazioni di origine bancaria proprio per promuovere la tutela del patrimonio dei mestieri d’arte e diventata ormai una delle istituzioni più competenti e attive a livello nazionale in questo settore: di recente ha censito le scuole dei mestieri d’arte in Italia (sono più di 50).