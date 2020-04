Un voucher per aiutare imprese e lavoratori di Alessandro Ermolli*

In queste settimane si parla di garanzie e di rendere disponibile debito alle imprese. Tutti sanno bene che la liquidità da debito, utile per investire, ad esempio in nuovi mercati, prodotti e servizi, diventa “tossica” (per l’impresa e per il sistema economico) quando finanzia la semplice sussistenza, ossia la spesa corrente. Per un motivo banale: va ripagata. Per risolvere i problemi posti dal dopo Covid-19 serviranno anche strumenti economici “attivi” a sostegno della competitività delle imprese, da affiancare alla cassa integrazione guadagni (Cig), reddito di cittadinanza e/o disoccupazione.

Una via per sostenere imprese e autonomi a ripartire potrebbe essere quella di consentire loro, di convertire una quota dei salari (concordata con sindacati e lavoratori) in buoni spesa (voucher) spendibili per l’acquisto di beni di prima necessità (es. alimenti, bollette, trasporti, etc.) o per beni o servizi per i quali si ritiene utile una particolare incentivazione (abbigliamento, vacanze, libri, aggiornamento professionale). La quota del salario convertita sarebbe del tutto defiscalizzata, esattamente come accade oggi nei piani di welfare aziendale: nessun onere previdenziale per le imprese, nessuna imposta sul reddito per i dipendenti. Il costo dei voucher attributi ai dipendenti sarebbe totalmente imputabile al conto economico dalle imprese, al pari del costo del personale. Lo strumento avrebbe inoltre il vantaggio di potersi inserire in un impianto normativo esistente e già collaudato da imprese, lavoratori ed erogatori di servizi.

Vediamo meglio i benefici per i diversi attori:

Le imprese riceverebbero un contributo sui costi (una riduzione del costo del personale senza una riduzione del potere di acquisto dei salari) di impatto sui bilanci che permetterebbe di ristabilire rapidamente i livelli di produttività, senza ricorrere a strumenti di mobilità e Cig. La facoltà dovrebbe essere accordata anche alla platea dei liberi professionisti e delle partite Iva che potrebbero così acquistare voucher per una percentuale del proprio giro d’affari deducendone il relativo costo dai ricavi (esattamente come accade oggi per le spese di rappresentanza).

I lavoratori disporrebbero di una rete per gli acquisti pressoché identica al contante e potrebbero condividere con l’azienda una piccola porzione del cuneo fiscale, sotto forma di maggiore valore di spesa incentivandolo a convertire il tetto massimo per aumentarne il potere d’acquisto (per esempio, rinunciare a 300 euro in contanti, assicurerebbe al dipendente un valore di circa 350 euro in buoni spesa).