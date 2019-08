Un week-end d’agosto nel convento di San Francesco

La preghiera, certo, la meditazione, la solitudine ma anche molto, molto lavoro in questo complesso che sembra dipinto tanto tutto ha un ordine certo, sensato e coerente. Padre Roberto decora icone, padre Felice cura l’orto (angurie prelibate come le sue non ne avete mai mangiate), fra Silvio è il tuttofare con una predilezione per la cucina (che buona la sua pizza del sabato sera!), padre Alberto segue i turisti nelle visite al complesso conventuale e studia, fra Cristoforo sta all’aria aperta e il giardino è il suo regno.

Il tempo non esiste perché non c’è un telefono che impone di riprogrammare le giornate ogni dieci minuti. C’è il tempo per ascoltare la vita, la pace della Laguna e le cicale, aspettando le stelle. A quel punto, il verbo avere e il verbo fare lasciano lo spazio al verbo essere. Essere felici, o almeno, tentare di essere felici.

Tutto scorre nella preghiera dell’ora media (ore 14,30), dei vespri alle 18,30 e della compieta alle 21. Tanti, troppi momenti di raccoglimento? Resta la libertà di cercare la solitudine, che qui pare piena di tanti inizi e prodigi.

Come quello di San Francesco che nel 1220, di ritorno dalla quinta crociata in Oriente, si fermò sull’isola e parlò agli uccelli. Il racconto è di San Bonaventura da Bagnoregio, il suo biografo: nella Legenda maior, racconta di quando San Francesco, con un altro confratello, andando per paludes Venetiarum, chiese agli uccelli di smettere di cantare per poter elevare una preghiera a Dio. Questa è la tradizione avvalorata dall’atto del marzo del 1233 con cui Jacopo Michiel, di famiglia dogale, dona l’isola di sua proprietà ai frati: in quelle carte c’è scritto che venivano cedute due chiese e una vigna. Poi, tanti secoli che si rincorrono, altre costruzioni giustapposte al nucleo originale per ospitare nuovi confratelli. È una storia lunga ottocento anni, interrotta solo in due brevi periodi, a inizio ’400 a causa dell’insalubrità della laguna e fra 1806 e 1858, quando Napoleone usò il convento come armeria.

