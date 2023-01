Un weekend di relax nelle città al vertice del buon vivere

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Bologna, poi Bolzano medaglia d'argento e Firenze a completare il podio. A seguire, Siena e Trento, in quarta e quinta posizione su 107. Perché non partire dalle città e province in cui si vive meglio in Italia, secondo lo storico rapporto del Sole 24 Ore Qualità della Vita giunto alla sua 33esima edizione ed elaborato con 90 indicatori, per programmare qualche giorno di relax e buon vivere nel 2023? Da declinare come cultura del bello, riscoperta di eccellenze artigianali e gastronomiche, scelta di soluzioni hospitality capaci di rigenerare e avere un impatto positivo sul territorio. Ma qual è la formula dietro alle prime cinque posizioni della classifica? «Il segreto di Bologna è la certezza di un alto livello di benessere sociale e culturale, garantito da una città piccola se misurata sui suoi 400mila abitanti ma aperta al mondo perché crocevia internazionale», ha spiegato il suo sindaco Matteo Lepore nell'approfondimento di Ilaria Vesentini. Bolzano e Trento, habitué della top dieci, rinsaldano la leadership nella Qualità della vita del Trentino Alto Adige e ancorandosi entro le prime dieci posizioni per “ricchezza e consumi”, “ambiente e servizi”. Bolzano è medaglia d'oro per tasso d'occupazione, Trento per indice di sportività. La staffetta Firenze-Siena certifica la Toscana come cluster di buon vivere, con Pisa a chiudere la classifica delle migliori dieci. A premiarle sono soprattutto i piazzamenti nelle categorie «cultura e tempo libero», dove vince Firenze e Siena è quarta; «ambiente e servizi», dove vince Pisa, Siena è seconda e Firenze è sesta. Per ognuna di queste abbiamo voluto individuare una serie di indirizzi e un tema forte che le contraddistingue, intorno al quale costruire il proprio itinerario.

Shopping di ricerca a Bologna

Capi e accessori di ricerca, capaci di irradiare personalità, sia che si tratti di nuovo sia che si guardi verso il vintage. Bologna è un'ottima meta shopping, che sa regalare il suo meglio se si programmano gli appuntamenti in atelier e negozi. Come per Guifriday in via Borgonuovo 18/d, il salotto-lab in cui Fabio Giuffrida accoglie i clienti per realizzare un cappello in feltro su misura e a misura della personalità di chi lo indosserà. Anche da Maison Laviniaturra è consigliabile una visita su appuntamento: si tratta di una sartoria contemporanea alla seconda generazione e di uno spazio d'arte dove concedersi un capo progettato e realizzato ad hoc. Vale una visita il concept store di ODP Officina del Poggio, il brand di borse e accessori della designer Allison Hoeltzel Savini, realizzati secondo altissimi criteri di riuso, eticità delle materie prime, minimizzazione degli sprechi e tutela del territorio e delle sue professionalità. Negli anni si sono susseguite partnership con Rinascente, Gooders, Moda Operandi, La DoubleJ, Rubelli. Lo spazio, nascosto all'interno di un palazzo ottocentesco in via del Cane 8, a pochi passi da Piazza Maggiore, è aperto su appuntamento, e ospita periodicamente brand affini. Il prossimo? Lil'Milan, il 20 e 21 gennaio.

L'arte del tempo libero, a Bolzano

Le vigne sopra Bolzano (©IDM Sudtirol-Alto Adige Clemens Zahn).

L' Adler Lodge Ritten è un eco-rifugio a pochi chilometri da Bolzano, immerso nell'Altipiano del Ritten. Il punto di partenza per rigenerarsi può essere la sua spa, un corpo unico separato dal corpo centrale della struttura, circondato da pini e abeti, in cui sperimentare due nuovi rituali per il corpo: Forest Lodge, un bagno con essenze di bosco energizzanti seguito da un massaggio personalizzato, e Bioenergy Detox, in cui medicina cinese e tecniche di massaggio contemporanee si fondono per riattivare il microcircolo e ossigenare i tessuti. Usciti dalla spa, a poca distanza ci si può immergere nella pluricentenaria tradizione vinicola alto-atesina, visitando cantine-spettacolo in cui degustare le varietà autoctone: Gewürztraminer, S. Maddalena e Lagrein. Dallo Skywine Pavillion, circondato da sette ettari di vigne della tenuta Loacker e dalla vista su Bolzano; dalla cantina Tramin, nata nel 1898 ma ospitata in un edificio improntato ai criteri della sostenibilità e del design, in una struttura firmata dall'architetto Werner Tscholl che ricorda la trama delle foglie di vite. Oppure dalla Cantina Bolzano, che ha innovato sia dal punto di vista architettonico sia per quel che riguarda i processi di vinificazione. Avviata nel 1908 come cooperativa da 30 viticoltori, oggi ne conta 224.