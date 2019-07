Una 14enne tarantina argento ai Mondiali in Corea nuova stella del nuoto italiana È una ragazzina 14enne di Taranto, Benedetta Pilato, la nuova stella del nuoto italiano che oggi ai Mondiali di Gwangju, in Corea, si è piazzata al secondo posto nella specialità 50 “rana” ottenendo la medaglia d'argento di Domenico Palmiotti

È una ragazzina 14enne di Taranto, Benedetta Pilato, la nuova stella del nuoto italiano che oggi ai Mondiali di Gwangju, in Corea, si è piazzata al secondo posto nella specialità 50 “rana” ottenendo la medaglia d'argento. Pilato ha infatti chiuso in 30”00, battuta solo dalla statunitense Lilly King, campionessa in carica, oro in 29”84. Bronzo alla russa Yuliya Efimova (30”15), quinta posizione, invece, per Martina Carraro in 30”49. “Non ci posso credere - ha dichiarato Benedetta dopo l'impresa -.

Sapevo di potermela giocare e sono felicissima del risultato. Sono stata anche in testa, ma sapevo che sarebbe stato difficile conservare la posizione. In realtà pensavo di essere arrivata terza. Poi ho visto che ero seconda, ancora non ci credo. Alla fine non ho capito nulla, per un attimo ho avuto la sensazione di sentirmi male, infatti King mi ha abbracciato e mi ha detto: è tutto ok?” Il papà Salvatore ha seguito la prova di Benedetta da casa, a Taranto. “Una grandissima emozione - ha dichiarato -.

Abbiamo visto la gara, è stata molto brava. Ci aveva detto che era tesa - ha detto ancora il padre -, quando l'abbiamo vista uscire prima della gara, l'abbiamo vista tesa, non so nemmeno il tempo che ha fatto, ma il risultato sportivo come io ho detto a tutti gli amici era veramente in secondo piano. La cosa importante è che lei si sia vissuta questa esperienza bene, sappiamo che è stata bene, che è felice e non vediamo l'ora che torni”. Benedetta ha cominciato da bambina nella piscina “Mediterranea” del Comune di Taranto ma data in gestione a privati. Risiede a Talsano, frazione di Taranto. La mamma è una commessa, il padre è un militare in servizio nella base Maristaer di Grottaglie (Taranto). Benedetta ha un fratello, Alessandro, di 10 anni, che al nuoto preferisce però il calcio. Per Benedetta, la sua famiglia è rifugio e punto di riferimento costante nei sacrifici di un'atleta che vive l'adolescenza in modo particolare tra allenamento e studio quotidiano, come lei stessa dichiara.

A Taranto, la 14enne frequenta il liceo scientifico Maria Pia. E' anticipataria ed ha concluso il primo anno con la media del nove. Tesserata per Fimco sport, Benedetta è specializzata nella “rana” (50 e 100 metri), allenata da Vito D'Onghia, l'allenatore storico, e da Max Di Vito che, primo trainer di Federica Pellegrini, ha poi scelto di trasferirsi in Puglia per seguirla da vicino negli ultimi anni. Al trofeo Settecolli di giugno scorso, 56esima edizione nella piscina del Foro Italico, Benedetta ha realizzato il nuovo primato italiano nei 50 “rana” (30''13): terzo crono mondiale del 2019 dietro all'americana Lilly King (29''63) e alla russa Yulina Efimova (29''93).

Ad aprile scorso, agli assoluti di Riccione, Pilato ha conquistato il pass per Gwangju, in Corea, dove oggi ha ottenuto la medaglia d'argento. E nella stessa competizione internazionale della Corea, Benedetta ha battuto anche un altro record: l'atleta più giovane che abbia mai preso parte ai Mondiali poiché Federica Pellegrini aveva 14 anni e 11 mesi quando debuttò in staffetta nel 2003. Dopo il successo di oggi, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha dichiarato: “Argento mondiale a 14 anni: Benedetta Pilato ha deciso di viziarci. Ci hai tenuto incollati alla tv e non ci hai deluso. Fenomenale Benedetta! Alla sua famiglia e allo staff che ha riconosciuto questo grande talento - ha detto il sindaco - l'abbraccio di tutta la città. Ti aspettiamo per ringraziarti e festeggiarti. Sei l'orgoglio di tutti i tarantini”.