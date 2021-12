Una agenzia investigativa storica, un'eccellenza a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Perché rivolgersi ad un'Agenzia Investigativa

I motivi per cui è necessario ricorrere ai servizi di un investigatore privato a Milano, come a Roma o altrove, sono molteplici. Solitamente si opera una suddivisione tra motivazioni di carattere personale e quelle di natura lavorativa o aziendale.



• La sfera personale. Sono molte le cose che intervengono a turbare la serenità della nostra vita quotidiana personale e tutte richiedono una soluzione per poter andare avanti. Dai dubbi sulla fedeltà del proprio partner alle angosce legate alle possibili compagnie sbagliate dei propri figli. Nulla è come prima dal momento che si insinua il tarlo del dubbio, la qualità della nostra vita cambia radicalmente; e così anche quella di chi ci vive a fianco. Per poter ricominciare a vivere sereni diventa necessario sapere.



• La realtà aziendale e il mondo del lavoro. Spesso invece i problemi derivano dall'ambiente dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, specie se si è in ruoli dirigenziali. Dallo spionaggio industriale al controllo della lealtà di un collaboratore alle necessità di scovare i vari furbetti che si assentano ingiustificatamente. Anche qui, forse più che nella sfera personale, occorre muoversi con cautela per non infrangere le numerose leggi.



In tutti questi casi, sia personali che aziendali, il ricorso ad un investigatore privato a Milano, Roma od ovunque è la soluzione giusta da intraprendere. Ricordiamoci che lo scopo di tutto questo è condurre un'indagine che sia legale e che produca una serie di prove utilizzabili in tribunale. Gli agenti investigativi della Agiter Investigazioni di Rinaldo Testa sono tutti abilitati alla professione di investigatore privato a Milano o ovunque. La loro testimonianza può essere ascoltata e raccolta dalle Autorità competenti in un'indagine. Le prove prodotte nel corso di tali investigazioni hanno valore legale: possono far vincere una causa di divorzio o avallare un licenziamento per giusta causa.



In cosa consiste una seria indagine investigativa

Affidarsi ad un serio investigatore privato a Milano significa rivolgersi all'Agenzia Agiter Investigazioni di Rinaldo Testa. Lo sanno i migliori Studi Legali del Paese e gli innumerevoli Tribunali che accordano la loro fiducia alla professionalità delle indagini condotte dalla Agiter. Le chiavi di tale successo possono essere ricondotte ai seguenti elementi:



• Il giusto approccio. A seconda del caso l'Agenzia di Rinaldo Testa sa come operare correttamente per raggiungere il primo obiettivo, ovverosia stabilire un contatto. Sia che si tratti di bonifiche ambientali che di ottenere informazioni su di una persona, l'Agiter Investigazioni sa qual è l'approccio giusto. Le conoscenze di tutte le più recenti tecnologie informatiche e il ricorso agli intramontabili metodi del controllo dedicato garantiscono la copertura 24 ore su 24.

• La raccolta delle prove. Proprio grazie al giusto approccio la Agiter investigazioni raggiunge lo scopo per il quale è stata interpellata: la raccolta prove. Tanto per cominciare, tutti gli agenti investigativi della Agiter sono abilitati all'esercizio della professione e, perciò, anche la loro semplice testimonianza ha valore legale. Oltre a ciò la loro esperienza professionale consente di raccogliere legalmente prove e documentazioni di varia natura, esse hanno pertanto valore legale.

• Stesura di un dossier. Al termine delle attività di indagine l'Agenzia Investigativa Agiter rilascia al proprio cliente un vero e proprio dossier firmato, comprensivo di relazione e allegati testimoniali. Si tratta del momento conclusivo, tale dossier costituirà la documentazione sufficiente per passare nelle mani di un avvocato, di un perito, di un giudice. E avrà pieno valore legale, perché proveniente da personale abilitato e raccolto nel rispetto di tutte le procedure e norme legali. La fama dell'Agenzia Investigativa fondata da Rinaldo Testa è dunque ampiamente meritata. Essa è ormai sinonimo di garanzia di successo per il cliente che le si affida. L'agenzia, inoltre, fornisce tutta una serie di servizi dedicati al cliente quali supporto legale o psicologico.



Se si cerca un investigatore privato a Milano il nome di Rinaldo Testa è senza dubbio alcuno il primo della lista. Ma non solo nella capitale lombarda: l'Agenzia investigativa Agiter Investigazioni fondata da Rinaldo Testa ha sede anche a Roma ed opera in tutta Italia. Diversi sono gli uffici aperti a Milano, oltre a Milano Centro c'è anche Milano Loreto; mentre a Roma sono a disposizione le Sedi di Roma Centro, Roma Eur e di Tivoli. Gli investigatori della Agiter Investigazioni si muovono in tutta Italia ed anche in territorio internazionale.