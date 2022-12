Una app con Ai per progetti architettonici vince il Pni

AraBat (StartCup Puglia), start up innovativa pugliese che ricicla batterie al litio esauste, recuperandone i metalli preziosi, attraverso le bucce delle arance, si è aggiudicata il premio Iren Cleantech & Energy. Il progetto di business consiste nell'offerta di un servizio di riciclo sostenibile delle batterie al litio esauste, eseguito attraverso un sistema totalmente innovativo a base di scarti degli agrumi e nella conseguente commercializzazione delle materie prime seconde recuperate.

Il premio Life Sciences è andato a Iriant (StartCup Campania), piccola molecola di nuova generazione per contrastare gli effetti della Retinopatia Diabetica sviluppata dalla start up Iridea. La retinopatia diabetica è una patologia molto grave, che può presentarsi nel 30% dei pazienti diabetici, causa un danno alla retina e può portare alla perdita della vista. In un approccio farmacologico alternativo, la molecola di nuova generazione è in grado di contrastare efficacemente la malattia mediante iniezione sottocutanea.