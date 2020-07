Una App per il controllo dell'auto da remoto

La Fiat app è l'inseparabile compagna della Nuova 500. Già scaricabile in versione demo sugli store online di Apple e di Google, l'applicazione permette di mantenere da remoto il controllo della propria 500: si può verificare fra l'altro lo stato di ricarica, aprire e chiudere le porte, attivare le luci e il condizionatore. Ma si possono anche ricercare le colonnine di ricarica pubblica più vicine e gestire la manutenzione della vettura. E in caso di necessità o di pericolo, l'auto metterà subito in contatto chi la guida con un operatore per l'invio dei soccorsi. Attraverso la funzione My Navigation, poi, si potrà pianificare il percorso di viaggio anche la sera prima e poi inviarlo alla 500 per trovare la vettura pronta all'uso il mattino seguente. Inoltre, dopo aver fatto il primo accesso a Fiat App, si verrà poi indirizzati sull'App store per poter vivere un'esperienza completa tramite le app My easy Charge e My easyWallbox.