Una batteria a basso costo e alta efficienza vince il premio Pni

Infine, per quanto riguarda i premi principali, quello relativo a Life Sciences-Medtech è stato aggiudicato a Fidelio Medical (Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta), prima soluzione diagnostica digitale per lo screening e monitoraggio della carenza di ferro, che colpisce una persona su tre, in particolare donne, bambini e persone con malattie croniche: la diagnosi è spesso tardiva e il rischio concreto è di anemia e complicanze gravi. Il dispositivo diagnostico permetterà diagnosi precoce e monitoraggio regolare della carenza di ferro direttamente in ambulatori medici e farmacie.

A ciascuno dei quattro premiati va un premio di 25mila euro.

«Abbiamo di fronte sfide fondamentali, anche oltre la pandemia – ha detto Alessandro Grandi, presidente di PNICube – Come il cambiamento climatico, la competitività, il rinnovamento delle strutture industriali ed economiche del Paese. I progetti presentati al PNI dimostrano, una volta di più, di essere in grado di fornire un contributo determinante a queste sfide, con soluzioni altamente innovative e concrete».

Nato nel 2003 per diffondere la cultura imprenditoriale nel sistema della ricerca e sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione, negli anni il Premio Nazionale per l'Innovazione ha selezionato e accompagnato al mercato 899 startup, circa 50 l'anno, mettendo in rete i network locali – enti pubblici, investitori, imprese dei territori e le 51 università aderenti al circuito – e accorciando le distanze tra ricerca e mercato.