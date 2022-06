Una bici in bambù per visitare Intramuros

Intramuros, il cuore di Manila, è una tappa immancabile per la scoperta della capitale filippina. Per chi non volesse fare la solita visita guidata, c'è un’alternativa ecologica: guidare una bicicletta di bambù. Bambike Ecotours è l'agenzia che mette a disposizione i Bambassador, e cioè le guide che durante il tour raccontano della storica città fortezza, e ovviamente le Bamboo bike, rigorosamente fatte a mano e disponibili in molte opzioni per una visita sicura e confortevole.

