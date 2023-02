Una Blue Box d’artista

Nella New York di Tiffany vive anche l'artista Daniel Arsham, celebre ed apprezzato le sue opere che raccontano elementi del presente come fossero “Future Relics”, relitti del passato scoperti in un lontano futuro. Alla fine del 2022 Tiffany collabora con lui per la creazione della “Bronze Eroded Tiffany Blue Box”, una serie di 49 sculture in edizione limitata in cui ogni opera d'arte rivisita un elemento importante della tradizione di Tiffany: all'interno di ognun di queste scatole-opere d'arte in bronzo si trova un bracciale Tiffany Knot in edizione limitata, in oro bianco 18k con tsavoriti e diamanti.

9/13 11/13 Menu