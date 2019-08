Una bussola europea per l’Italia

Per noi occorre superare le incertezze e quindi il punto non è solo e tanto fare presto ma fare che cosa. A noi interessano più sviluppo, più crescita, più occupazione da realizzare a partire dalla prossima manovra di bilancio puntando a un taglio del cuneo fiscale per rafforzare i salari dei lavoratori, a un piano di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro e a massicci investimenti in infrastrutture che colleghino persone e territori per includere e rafforzare la coesione sociale. Questi sono peraltro i punti sui quali le grandi associazioni di rappresentanza hanno mostrato grande convergenza ai tavoli di governo. A noi interessano una scuola e una università che preparino i giovani a essere cittadini consapevoli di una società moderna alla quale contribuire con conoscenza, competenza, lavoro.A noi interessa una giustizia sia civile che penale efficiente, che dia risposte rapide ed efficaci, che non allunghi indefinitamente i tempi della prescrizione senza incidere sulla durata dei giudizi, lasciando per anni persone e imprese nell'incertezza sugli esiti di un processo.

LEGGI ANCHE / Taglio parlamentari e voto subito? Stop del Colle: è improponibile

A noi interessa che l'Italia esprima in Europa tutto il proprio peso, a partire dalla designazione di un commissario per il quale rivendicare un portafoglio economico importante come la Concorrenza, il Commercio o l'Industria o il Mercato Interno. A noi interessa un Paese unito, che affronti e superi le disuguaglianze, che protegga i suoi cittadini non chiudendosi in se stesso ma creando opportunità, che non tema il futuro ma lo costruisca guardando ai prossimi 5, 10, 20 anni e non invece soltanto a quello che succederà nei prossimi giorni. A noi interessa un Paese che pensi alle strategie e non si avviluppi nelle tattiche di cortissimo respiro.Per questo facciamo appello alla responsabilità e al realismo di tutte le forze politiche rispetto a una politica dei fini, che richiede di darsi grandi obiettivi e agire con coerenza: ambiziosi nei fini e realisti nei mezzi.Tutto questo lo dobbiamo fare dentro e con l'Europa.

Ci si potrà dividere sulle ricette per raggiungere questi obiettivi. Ognuno cercherà di valorizzare e perseguire quelli che ritiene più opportuni, a livello di persone, di forze politiche, di governi, di Stati membri. Su un punto però noi riteniamo che il dibattito debba essere univoco: essere e restare a pieno titolo in Europa.Non vorremmo sentirci dire da qualcuno che, poiché il Parlamento europeo o la Commissione europea non hanno condiviso le nostre proposte o non hanno rispettato le nostre aspettative, allora occorre perseguire strade alternative. Ecco perché vorremmo che l'Europa avesse uno scatto in avanti, innovasse le proprie regole con una maggiore attenzione alla crescita e si facesse protagonista di un grande piano transnazionale d'infrastrutture da poter finanziare con emissione di eurobond.

Proprio perché vogliamo innovare le regole e puntare alla crescita dobbiamo essere chiari: noi dobbiamo stare in Europa. Per questo ci impegniamo e ci impegneremo fino in fondo e chiediamo a tutte le forze politiche di farlo insieme a noi, per modernizzare la costruzione europea. Non accetteremo mai che, laddove i nostri sforzi venissero frustrati o rinviati o comunque non adeguatamente perseguiti, si possa immaginare (o di fatto creare le condizioni per) una risposta alternativa, sia essa quella assolutamente impraticabile di un'Italexit o quella, anch'essa impossibile e comunque disastrosa per tutta la comunità italiana, di un'uscita dall'Euro.Questo deve essere il punto centrale di chiarezza per chiunque governa e governerà il nostro Paese.Si possono avere sensibilità diverse sul tema delle regole di integrazione sociale, sul rispetto degli altri, sulla condivisa necessità che questo non vada a detrimento della qualità della vita dei nostri concittadini.