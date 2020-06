Una bussola per ricostruire insieme il futuro dell’Italia

Altro tassello indispensabile di questo piano è il ritorno alla valorizzazione delle competenze e alla loro selezione meritocratica. Si tratta di un aspetto talmente ovvio che non dovrebbe neppure essere necessario ricordarlo; purtroppo la storia del nostro Paese ed i risultati del Meritometro 2019 confermano che non si tratta di un requisito che possiamo dare per scontato.

Da questo punto di vista è utile sottolineare anche l'importanza della parità di genere, che non deve limitarsi ad essere un auspicio formale. Spesso dimentichiamo infatti che la parità di genere aiuta a premiare le competenze in modo meritocratico, proprio perché le individua e le valorizza indipendentemente dal genere maschile o femminile, senza pregiudizi o riflessi condizionati.

Questo in sintesi è lo spirito civico di Bussola Italia, con il quale porterà avanti le sue proposte, in modo chiaro ma costruttivo e rifuggendo da ogni logica di contrapposizione, facendo in questo senso proprio l’invito del Capo dello Stato nel suo recente intervento per la festa della Repubblica.

Oggi l’Italia ha la possibilità di cogliere da questa tragica esperienza anche l’occasione per far fare a tutto il Paese un salto in avanti. Non sprechiamola.

*Coordinatore di Bussola Italia