Una caccia alle streghe fin troppo attuale

Una scrittrice inglese trentenne, Kiran Millwood Hargrave, ha rievocato in un romanzo la vicenda delle donne di Vardø, da quando la tempesta uccise i loro mariti, padri, fratelli, lasciandole isolate e sole proprio al principio dell’inverno. Ha narrato il nascere di una comunità femminile affiatata e efficiente e l’intraprendenza di alcune che, sfidando i tabu dell’epoca, svolsero lavori allora maschili, come la pesca, fondamentale per sopravvivere su una piccola, gelida isola. E in contemporanea il maligno rinvigorirsi dell’influenza di poche beghine, forti del potere e del senso di superiorità che essere custodi della verità rivelata garantisce. Vendutesi al dominio patriarcale, in primis quello della chiesa luterana e dei suoi emissari, divenutene micidiale strumento, sono divorate da un odio crescente verso le donne che si fanno sempre più indipendenti e che hanno la spavalderia di non asservirsi al loro dio padrone e non arrendersi alla cattiva sorte. Donne che non stanno “al loro posto”, emblema di ciò che non hanno saputo essere.

Millwood Hargrave all’inizio semina piccoli indizi di questo odio, lasciando presagire quel che accadrà quando si installerà il sovrintendente scozzese. Descrive poi con efficacia il devastante effetto del suo arrivo. Ma anche il suo procurarsi una moglie a Bergen, la figlia di un armatore decaduto e vedovo che decide il matrimonio senza neppure chiedere l’assenso della ragazza, l’atroce prima notte di nozze di lei con uno sconosciuto e le ancora più atroci che seguiranno. La sapiente descrizione della violenza maschilista e degli effetti che provoca nella donna e nella comunità lascia presagire un’opera capace di suscitare vaste riflessioni su come il potere si rafforza, si mantiene e si propaga; su come il patriarcato tenga in scacco le donne ancora oggi (facile immaginare negli uffici “amanti” e ancelle zelanti al posto delle beghine); sui meccanismi perversi che portano la folla a linciare le vittime.

Eppure, dopo un centinaio di pagine il romanzo si sgonfia, le protagoniste smettono i panni seicenteschi e divengono troppo moderne nei pensieri, nei gesti e nelle parole («Stavo per tirare il collo a mia madre. Passeggiata?»), e l’autrice non riesce a edificare sulle tante intuizioni sparse nella trama.

Peccato. Resta la nostalgia di una bella idea. Di un monumento mancato di intelligenza e comprensione alle vittime di ieri e di oggi del maschilismo, del razzismo, di tutte le discriminazioni. Rimangono i lumini dello Steilneset memorial a segnare la direzione: monumenti così dovrebbero arredare le nostre piazze, non certo statue di imperituri stupratori di spose bambine. Che al massimo, se hanno qualche valore artistico, dovrebbero stare in un museo. Perché la storia portata nelle piazze si fa memoria, memoria condivisa. E la memoria di una società, se non serve a non ripetere gli errori, ne diventa il sudario.





Vardø. Dopo la tempesta