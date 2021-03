Una call per progettare come vivere l’Università dentro e fuori l’ateneo

4' di lettura

«Pensare, progettare e cominciare a costruire il domani sarà il grande impegno dell’anno che ci aspetta». Così il Rettore Franco Anelli ha aperto il centenario dell’Università Cattolica in una lettera indirizzata all’intera comunità accademica.

In quest’ottica l’Ateneo e il media partner Il Sole 24 Ore lanciano una Call for Ideas aperta a team di studenti per proporre progetti e idee innovative sul tema “Vivere l’Università dentro e fuori l’Ateneo”. Le proposte possono riguardare:

Loading...

- la vita della comunità universitaria delle diverse sedi dell’Ateneo: socialità e aggregazione, servizi, spazi, approfondimento culturale ecc.;

- l’impegno della comunità universitaria all’esterno delle sedi, promuovendo e animando occasioni di socialità e di relazione nei territori di riferimento.

Il centenario avviene in un momento, l’emergenza sanitaria per Covid-19, in cui “l’Università è stata chiamata inaspettatamente a uno sforzo che lascerà un’impronta nella sua storia, e che sarà sempre ricordato”. Per questo, la Call incoraggia i partecipanti a proporre progetti che favoriscano un ritorno alla socialità, anche attraverso le tecnologie e gli spazi digitali, per costruire comunità.