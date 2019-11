Una carta europea dei valori per promuovere l’integrazione Il fenomeno delle migrazioni è troppo vasto per essere ridotto al tema degli sbarchi di Paolo Gualtieri

Nel mondo quasi 270 milioni di persone vivono in un Paese diverso da quello in cui sono nate e circa 750 milioni vivono nello stesso Paese, ma in una città differente da quella di origine. In Europa sono oltre 22 milioni i cittadini stranieri censiti, ma si stima che almeno altri 6 milioni (secondo alcuni molti di più) vivano nel nostro continente senza essere registrati. Gli immigrati verso la Ue da Paesi terzi sono oltre 2 milioni all’anno.

Gli stranieri che si inseriscono nel mondo del lavoro di uno Stato con alto reddito pro capite svolgono una funzione fondamentale per la crescita economica dei loro territori di provenienza: si stima che nel 2019 i fondi trasferiti da questi immigrati verso i loro Paesi di origine, a basso o medio reddito, saranno circa 551 miliardi di dollari, di più quindi dei finanziamenti esteri diretti e dei fondi ufficiali per l’assistenza allo sviluppo erogati dagli organismi internazionali. Di conseguenza la migrazione per ragioni economiche è importante per il benessere di un numero di persone molto più alto di quello dei soli emigrati.

Naturalmente i flussi migratori sono verso i Paesi più sviluppati, non solo l’Europa e gli Stati Uniti, ma anche il Giappone, che negli ultimi cinque anni ha accolto circa 350mila lavoratori stranieri, i Paesi asiatici più prosperi e quelli ricchi di petrolio della penisola araba e anche qualcuno dei Paesi dell’America latina. In Europa e, anche in Italia, rilevante è la provenienza dall’Africa. Il legame con questo continente, separato da noi solo da un breve tratto di mare è destinato ad aumentare per ragioni demografiche: nel 1995 viveva in Africa il 13% della popolazione mondiale, nel 2050 si stima che abiterà in quel continente il 25% mentre in Europa solo il 5% e inoltre, come è noto, l’Europa continuerà ad avere una popolazione sempre più anziana, mentre l’Africa vedrà crescere enormemente i giovani in età lavorativa.

In questo contesto è facile prevedere che nei prossimi venti anni si assisterà a una transizione graduale verso nuovi equilibri economici tra Paesi e continenti, la quale sarà caratterizzata da flussi migratori causati da guerre per conquistare il potere in aree destinate a diventare nel medio termine più ricche e dalle aspettative economiche di una popolazione giovane e più attiva rispetto al passato.

Il fenomeno delle migrazioni è quindi ineluttabile e di dimensione imponente e non può perciò essere analizzato e affrontato dai Paesi riceventi, come l’Italia, limitandosi al problema del controllo degli sbarchi e della redistribuzione degli immigrati tra i vari Paesi europei. Esso pone un tema di integrazione. Certo, regolamentazione e organizzazione dell’accoglienza adeguate all’importanza del fenomeno sembrano essere una precondizione per consentire l’integrazione tra persone con storie e tradizioni differenti ma, nello stesso tempo, il grado di integrazione della società che va formandosi influenza il sentire delle persone e quindi le scelte politiche di regolazione. I conflitti di opinione (e purtroppo talvolta non solo di opinione) cui assistiamo in questi anni sono determinati dall’incapacità dell’Europa di immaginare, prima, e vivere, poi, una società, come suol dirsi, plurale.