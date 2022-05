Una Cina fiacca e isolata rende più probabile la recessione globale

Per cominciare, gli autori delle previsioni sono stati eccessivamente ottimisti nell’estrapolare l’euforia del 2021 e iniettarla nel futuro. L’aumento del 6,1% della crescita globale delo scorso anno è stato il rimbalzo più netto mai registrato, secondo le statistiche dell’Fmi che arrivano fino al 1980. Ma faceva seguito al crollo più ripido mai registrato, un crollo del -3,1% nel 2020. Proprio come i lockdown del Covid hanno praticamente portato gran parte dell’economia globale a un’impasse all’inizio del 2020, la riapertura, in concomitanza con uno stimolo monetario e fiscale aggressivo, ha prodotto la madre di tutti gli snapback, ovvero la madre di tutte le riprese.

Gli autori delle previsioni, così come gli investitori, ricavano estrapolazioni delle tendenze attuali per prevedere cosa accadrà in futuro; quindi, è importante guardare attraverso la straordinaria volatilità del 2020-21 per avere una lettura chiara su quale tendenza estrapolare. In questi due anni la crescita del Pil mondiale è stata in media di appena l’1,5%, ben al di sotto della soglia ufficiale di recessione globale, ampiamente considerata intorno al 2,5 per cento. Inutile dire che se la crescita economica mondiale rallentasse più in linea con questa tendenza sottostante rispetto al percorso di atterraggio morbido, un’altra recessione globale potrebbe essere verosimile.

Un secondo motivo per dubitare delle previsioni favorevoli è che il cuscino cinese si è sgonfiato. L’economia di Pechino sta crescendo ben al di sotto del ritmo dell’8% registrato dal 2010 al 2019. Le ultime prospettive dell’Fmi indicano la crescita media cinese nel 2022-23 al 4,75%, solo poco più della metà del trend post-crisi finanziaria globale, quando la forte crescita cinese fu letteralmente l’unica cosa che riuscì a impedire al mondo di ricadere nella recessione del periodo 2012-16. Come allora, la resilienza globale senza un’economia cinese più vigorosa è altamente improbabile.

Questo è il rischio oggi. Con la Cina che attualmente affronta una triplice serie di shock: una nuova ondata di lockdown per il Covid-19, le continue pressioni sulla riduzione dell’indebitamento (soprattutto nell’instabile settore immobiliare) e i danni collaterali legati alla guerra derivanti dalla sua sconsiderata partnership con la Russia, l’economia mondiale non può più fare affidamento sulla Cina come fonte di resilienza. Questa, ovviamente, è un’arma a doppio taglio. Se rafforzerà il proprio impegno nei confronti della Russia, la Cina condividerà l’isolamento del suo “accomandatario”. Per un’economia cinese che rimane profondamente

dipendente dal resto del mondo, questa potrebbe rivelarsi la sfida più grande del presidente Xi Jinping.

In terzo luogo, lo spostamento verso il basso nel ciclo di crescita globale è accompagnato da una forte ripresa dei cicli globali dell’inflazione e dei tassi di interesse. I fautori dell’atterraggio morbido non prendono in considerazione le conseguenze. Mentre l’inflazione sale ai massimi da 40 anni, si parla di “picco di inflazione” – l’idea fantasiosa che peggio di così non potrebbe andare.