Una collana di 5 volumi per migliorare l’inglese

Il periodo estivo è il momento ideale per rilassarsi, staccare la spina e concedersi del tempo per imparare qualcosa di nuovo.

A partire dal 30 luglio e per tutto il mese di agosto, Il Sole 24 Ore vi accompagnerà in vacanza con una collana di guide in lingua inglese: English for Everyone.

Ogni domenica troverete una nuova guida dedicata all'apprendimento delle espressioni più comuni e utili della lingua inglese, per arricchire le vostre competenze linguistiche in modo semplice e pratico, anche durante il periodo di relax.

Nelle guide saranno evidenziate le espressioni più utili e diffuse in lingua inglese. Si tratta di oltre 1.000 frasi idiomatiche, inserite nel loro contesto, sempre con definizioni chiare e illustrazioni che spiegano in modo facile anche i concetti più complessi.

Le definizioni saranno, infatti, presentate in modo conciso e facile da capire, garantendo che anche i concetti più complessi diventino accessibili a tutti. Inoltre, illustrazioni di supporto saranno fornite per chiarire ulteriormente il significato delle espressioni, aiutando i lettori a sviluppare una comprensione più approfondita dell’inglese. La collana "English for Everyone" si concentra sull'apprendimento pratico e reale, collocando gli insegnamenti in contesti applicabili alla vita di tutti i giorni. Ciò consente ai lettori di utilizzare immediatamente ciò che hanno imparato, sia in situazioni formali che informali, arricchendo le interazioni con interlocutori madrelingua inglesi e migliorando la capacità di comunicare efficacemente.