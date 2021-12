Una collezione composta di fossili, vestiti, madeleine e vini rari

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Nella vita si dovrebbe cercare di conservare il minor numero di oggetti possibile. Personalmente odio l'idea, come scrittore, di possedere e lavorare su scrivanie piene di cose accumulate nel corso degli anni, dei viaggi e degli spostamenti, così come non riesco a stare dentro stanze piene zeppe, dove si accatastano e affastellano i ricordi. Mi sento soffocare. Preferisco l'idea di una vita semplice, senza troppe incombenze, libera da legacci materiali. La mia scrivania è bianca, vuota, grande, illuminata dal sole. Unico ornamento una maschera thailandese del balletto khon. Di tanto in tanto il mio cucciolo ci si siede sopra e mi osserva. È una scrivania zen e lo zen, si sa, ha un rapporto molto particolare con gli oggetti.

Non sono perfetto, ovviamente, ed esistono anche per me eccezioni, oggetti imprescindibili, come il whiskey e i vestiti. Non posso definirmi un collezionista, però la mia raccolta di distillati è abbastanza singolare: ho solo bottiglie che arrivano dal Giappone. È una strana forma di dipendenza, lo ammetto, anche perché per coltivare questa mia bizzarria, sono andato diverse volte nel paese del Sol Levante. Ogni whiskey è stato acquistato là e mi richiama alla memoria luoghi specifici ed esperienze particolari che ho vissuto.

Loading...

L'altra forma di accumulo a cui non so sottrarmi riguarda i vestiti. Mi chiedo spesso quale sia la ragione di questa mia fortissima attrazione visto che abito a Bangkok da molti anni, dove c'è un clima tropicale che non permette di indossare nessuno o quasi degli abiti che ho, se non in frangenti piuttosto rari. Penso che, come per il whiskey, si tratti piuttosto di un legame inconscio, più di natura psicologica che pratica: non ho una spiegazione, ma continuo a comperarli.

Le vere relazioni emozionali che instauro riguardano le città che, del resto, sono fatte di milioni, miliardi di oggetti fisici. Poi c'è il rapporto con la natura, le foreste, il mare e i cieli: realtà concreta, anche se non creata e fatta dall'uomo. La natura suscita in me un sentimento di melanconia per il suo tempo di evoluzione e decadenza così diverso da quello umano. Inevitabilmente qualche oggetto ci resta addosso per tutta l'esistenza, lo amiamo più di altri e richiama una fase particolare della nostra vita, o un episodio che ci ha segnato e non possiamo o vogliamo dimenticare: penso alla mia vecchia chitarra spagnola, che ho suonato ovunque – quella è stata la mia prima carriera – e che mi era stata regalata dal mio mentore, il chitarrista Paul Gregory. È una sorta di filo della memoria che mi riporta indietro nel tempo. È l'unica cosa che possiedo della mia infanzia.

I miei libri noir raccontano storie ambientate sempre in paesi e luoghi diversi, perciò viene naturale pensare che io abbia raccolto in giro per il mondo chissà quanti e quali oggetti. In realtà non è andata così: di solito quelli che attirano il mio interesse sono troppo pesanti e difficili da trasportare. Però, anche in questo caso, ho fatto delle eccezioni. Ad esempio, ho riportato alcuni fossili di trilobite dal Marocco quando sono tornato nel 2000, ma li ho poi abbandonati a New York quando mi sono trasferito fuori città nel 2011. Un nomade come me deve viaggiare leggero.