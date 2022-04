Una collezione composta di sculture, fotografie e ricordi da geisha

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Sono tante le cose che amo e che hanno significato per me. Portarvi nella mia casa di New York, a fare un giro nelle stanze che abito e in cui lavoro, soffermandomi sugli oggetti a me cari, penso possa essere il modo più appropriato per raccontare il mio rapporto con loro. Partiamo dalla camera più intima. Appese sopra il mio letto ci sono alcune sculture a tema erotico, alte circa mezzo metro, che provengono dalla colonna di una testiera che, per le sue caratteristiche, dovrebbe provenire dall'India. Su quella stessa parete ho anche uno dei meravigliosi dipinti di mio nonno che ritrae cavalli liberi al galoppo sulla riva al mare: era uno dei suoi soggetti preferiti, li dipingeva spessissimo e io adoro questo quadro. Sopra uno dei vari scaffali ho posato un vecchio specchio con una cornice, anch'essa a specchio, che mi sembra molto bello, e sei stampe erotiche giapponesi conosciute come rappresentazioni Shunga.

Proseguendo, nel mio ufficio hanno un posto importante un gruppo di maschere teatrali che ho acquistato proprio in Italia, una delle quali raffigura Bacco con la testa adorna di grappoli d'uva e foglie di vite intrecciate: è abbastanza divertente, mi fa compagnia. Ne ho molte altre, soprattutto volti di donne; sono da sempre affascinata dalle maschere che ancora oggi vengono prodotte a Venezia per il Carnevale.

Loading...

Poi ci sono i soggetti religiosi. Sulla mia scrivania ho una statua di Ganesh che cavalca un topo ed è accompagnato da una donna, di cui non sono ancora riuscita ad afferrare per intero il significato. Ganesh è il dio degli inizi, quindi trovo che sia una divinità particolarmente appropriata per l'ufficio di uno scrittore: sollecita e propizia l'avvio di un nuovo lavoro.

Il luogo in cui scrivi deve rappresentare un po' chi sei e quello che ti piace. Però, a volte, possono esserci anche oggetti curiosi, regali che, per strane ragioni, hai voluto conservare. È il caso del fallo in marmo che un mio fan ha scolpito appositamente per me e mi ha inviato. Lo uso come fermacarte e anche per tenere i libri in piedi. È bianco e grigio, senza firma o sigla del suo autore, perciò non ricordo proprio il suo nome, mi limito a pensare che deve aver ammirato molto il mio lavoro per spedirmi quell'oggetto.

Anche le fotografie rappresentano ricordi preziosi: in quella che conservo di fronte alla mia scrivania, c'è mia madre che tiene in braccio mia sorella, è stata scattata prima che io nascessi. Tutti, quando capitano qui, pensano che sia io quella bambina, sia per la somiglianza sia perché sarebbe logico, visto che la foto è esposta a casa mia, invece ritrae Suzanna.