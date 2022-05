Una collezione composta di taccuini, arredi e una stilografica speciale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando avevo circa otto anni, scrissi le mie prime storie sui quaderni che mio padre mi aveva regalato. Quaderni molto speciali. Mio padre era il pastore di una chiesa protestante in un villaggio a sud di Rotterdam. Componeva i suoi sermoni su un taccuino dalla copertina in cartone di colore azzurro. Erano fogli di carta bianca tratteggiata da sottili linee blu, e poi cuciti con uno spago. Ordinava una scatola da cento di quei quaderni ogni anno. Quando il tempo era brutto, e il tempo in Olanda è brutto tutto l'inverno, io chiedevo un quaderno e andavo a ideare storie nel suo studio. Mio padre lavorava sul sermone e io sulla mia storia, vicino ai fornelli: era bellissimo. Annusavo la carta, la sentivo sotto le dita. Il gesto stesso di scrivere era più importante per me del contenuto.

All'età di dieci anni ho iniziato a tenere un diario dei miei viaggi. A quei tempi erano per lo più semplici spostamenti per vedere gli zii, a 40 chilometri da casa. Ricordo in particolare un'edizione del diario con la copertina rossa, come il rossetto per le labbra, nella quale raccontavo il mio viaggio in Danimarca. Mio fratello maggiore si era fidanzato con una ragazza danese, così trascorremmo due estati di fila nello Jutland con tutta la famiglia. E il rosso era il colore che si addiceva proprio a quei momenti, perché per la prima volta provavo una sensazione vicina alla scoperta dell'erotismo in quello che allora era un Paese molto liberale. La descrissi, anche se in termini piuttosto velati. Il mio taccuino era, in pratica, anche il migliore amico a cui potevo confidare i segreti.

Ancora oggi, quando viaggio, non porto con me un laptop, uso i taccuini; ormai ne conservo centinaia. La carta è ancora fondamentale nella mia vita. La migliore – più spessa, con legatura e copertina con motivi stile liberty – l'ho trovata nel 1981 da Paolo Olbi a Venezia. È stato così emozionante quell'incontro che ho deciso di scrivere su questo taccuino solo i miei pensieri più intimi, le idee per romanzi, racconti e citazioni. Il notebook era composto da 500 pagine, quindi potevo andare avanti a lungo. Quando, anni dopo, sono tornato a Venezia, sono andato subito da Paolo Olbi per comprarne uno nuovo, ma aveva cambiato indirizzo. Temevo che il negozio non esistesse più, invece è nel Sestiere di Dorsoduro.

Mia moglie mi ha regalato una penna Montblanc Meisterstück Gold-Coated 149, la Rolls-Royce delle stilografiche. È stato il dono più bello che mi abbia mai fatto, insieme ai due pianoforti, il Yamaha U3 per la mia casa di Amsterdam, e un Roland elettronico per quella francese. Il problema è quando finisce l'inchiostro... Perciò, se mi trovo lontano da casa, porto con me un pennarello, sempre lo stesso Pilot, spessore 1.0. Non posso nemmeno respirare senza quella penna. Di recente una lettrice italiana mi ha detto: “Non so se lei sia il miglior scrittore al quale ho chiesto un autografo, ma sicuramente è quello con la firma migliore”. Tutto merito della penna.

Ho scritto metà dei miei libri usando una macchina da scrivere elettronica portatile di colore arancione, con poca memoria. Era un dispositivo fantastico. Non c'erano aggiornamenti da fare, esistevano solo la macchina, il testo e io stesso. Ma ho dovuto smettere di usarla nel 2004, su richiesta del mio editore. A volte la tiro fuori dal ripostiglio e la guardo con affetto. Con lei ho scritto Jungle Rudy mentre mi trovavo nell'altopiano della Gran Sabana in Venezuela, ricavando l'energia elettrica da un generatore. Era come una sorella per me. Mi vengono le lacrime agli occhi quando guardo i tasti: neri, che brillavano come quelli del mio pianoforte. Negli anni in cui ho vissuto nell'isola caraibica di Curaçao, avevo così paura che la rubassero che la portavo con me in spiaggia.