Una community di donne e idee: fare rete è il segreto dell'innovazione Natacha Ramsay-Levi, direttrice creativa di Chloé, traccia il percorso di una nuova femminilità grazie al dialogo con l'artista Rita Ackermann di Jessica Beresford

Natacha Ramsay-Levi indossa camicia in seta a quadri con intarsi ricamati (1.350 €), pantaloni in lana stretch (890 €) e cintura in pelle (prezzo su richiesta). Tutto CHLOÉ.

“Mama Study”(2020) di Rita Ackermann. In tutte le foto sono presenti le sculture “Achronies” (2020)di Marion Verboom.

Nella sua raccolta di saggi Questa strana e incontenibile stagione (pubblicata nel 2020, in Italia da Edizioni Sur, ndr), Zadie Smith riflette su come le videoconferenze abbiano inventato un'estetica delle nostre conversazioni, portandoci ad adattare consapevolmente noi stessi e l'ambiente che ci circonda ad uso trasmissione e connessione. Nessun esempio lo dimostra meglio della mia videochiamata con l'artista Rita Ackermann e con la direttrice creativa di Chloé , Natacha Ramsay-Levi. Collegata dal suo studio di New York, la prima si mostra in tutto e per tutto come un'artista all'opera: indossa una comoda maglia nera, porta i capelli raccolti in uno chignon e le sue creazioni complesse, caotiche, dalle tinte vivaci spuntano dietro di lei su pareti di truciolato grezzo. Natacha Ramsay-Levi, in collegamento dalla sede di Parigi, indossa una giacca kaki fantasia con le maniche tirate su al gomito e un unico lungo orecchino. È seduta in un ufficio stracolmo di libri e di pile di carta bianca, a un certo punto apre appena la finestra e la stanza si illumina.

Da sinistra, Sigrid Bouaziz indossa blusa in seta pongé con stampa Le filles (1.990 €, su ordinazione), pantaloni in lana (890 €). Pauline Klein indossa camicia con intarsio Desert Dust (2.140 €), pantaloni in lana (890 €). Phoebe Collings-James indossa dolcevita in lana (720 €), gonna in crêpe con stampa Les mannequins (2.390 €, su ordinazione), scarpe in pelle (795 €), collana con perline (prezzo su richiesta). Tutto CHLOÉ.

L'artista e la fashion designer: sarà una conversazione dall'estetica precisa. Le due creative chiacchierano come vecchie amiche – e in effetti lo sono. «Ci siamo conosciute tramite Olivier [Zahm], circa dieci, forse quindici anni fa», ricorda Natacha Ramsay-Levi, riferendosi al suo ex compagno, il direttore artistico e caporedattore di Purple, con cui ha un figlio di sette anni. «Ma siamo anche connesse grazie ad amici comuni, alle idee e alla passione per l'arte che condividiamo». Perciò si sono ritrovate a collaborare alla collezione a/i 2020 di Chloé, che a febbraio ha sfilato a Parigi ed è arrivata a settembre nei negozi. Intitolata come una delle opere di Rita Ackermann, If You Listen Carefully…I'll Show You How To Dance (1995), la presentazione si è tenuta in uno spazio costellato da colonne dorate, decorate della scultrice Marion Verboom, inondato da un sottofondo musicale inframezzato a un parlato con la voce di Marianne Faithfull. Gli abiti, caratterizzati dalla femminilità anni Settanta tipica della maison, erano animati dalle immagini di figure femminili astratte e flessuose che ricorrono nelle opere di Rita Ackermann. L'idea di questa collaborazione è venuta a Natacha Ramsay-Levi dopo aver visto la figlia di Olivier con una shopping bag decorata dai motivi di Ackermann. «È stato quasi una magia perché io conosco bene le sue opere e so che cosa vuole comunicare. E così ho contattato Rita», racconta.

Sigrid Bouaziz, a sinistra, indossa T-shirt in jersey biologico con stampa Desert Sand (550 €),pantaloni in flanella (990 €). Phoebe Collings-James, a destra, indossa abito a camicia in crêpe con stampa Listen(3.990 €). TuttoCHLOÉ.

L'artista non è abituata a dire di sì a questo genere di proposte. «In effetti, sono spesso portata a rispondere di no», conferma. «Ma seguivo il percorso di Natacha da quando lavorava già per altre maison di moda e ho sempre avuto la sensazione che ci fosse qualcosa di estremamente femminile e potente nei suoi abiti». D'altronde Rita Ackermann è molto legata al mondo del fashion. Nata a Budapest, è arrivata a New York all'inizio degli anni Novanta, nel periodo in cui la scena artistica che aveva dominato il decennio precedente aveva esaurito la sua spinta. C'era spazio per nuove sperimentazioni. «Le persone della mia età che terminavano gli studi artistici erano più interessate alla moda che al mondo dell'arte», ricorda Ackermann. «Se ci pensate, all'inizio degli anni Novanta, gli stylist non esistevano ancora. Così (io e i miei amici, ndr) abbiamo creato una fusione di moda e stile». Del club facevano Bernadette Van-Huy (del collettivo di guerrilla art Bernadette Corporation), il regista e artista Harmony Korine e la modella e attrice Chloë Sevigny (che quest'anno ha partecipato all'inaugurazione della mostra newyorkese di Rita Ackermann presso Hauser & Wirth ). «È stato un periodo davvero entusiasmante», dice riferendosi all'energia del gruppo, «un momento di collaborazione tra arte e moda davvero straordinario».

“Mama, Study 8” (2020) di Rita Ackermann.

Le opere che Natacha Ramsay-Levi ha scelto per Chloé provengono dai primi lavori di Rita Ackermann, nel periodo che va dal 1994 al 2001. «Osservandole, sento che fragilità e forza sono separate da una linea molto sottile», spiega. «Ed è questo che mi ha convinto a sceglierle per la collezione: volevamo mostrare quel confine tra vulnerabilità e autoaffermazione, che i disegni di Rita esprimono e anche per rendere omaggio alla sua opera». In un 'opera in particolare, Somehow New (2001), tratta dalla serie The Levitation of the Strong American Women, Ackermann rappresenta le differenze di dress code tra gli Stati Uniti e l'Europa. «Ho vissuto in Texas per un breve periodo e ho notato subito che le donne americane comunicano molto attraverso l'abbigliamento e lo stile di vita, e fanno shopping ispirandosi ai magazine, sfogliando i look book di moda», racconta Rita Ackermann. «È stato strano per me osservarle perché in Europa – in particolare nei Paesi dell'Est – l'espressione di sé obbedisce a codici diversi». Queste due idee agli antipodi di femminilità – la donna da catalogo e la donna militante, estremista – si sono scontrate sulla tela prendendo la forma di due figure contrapposte, con targhette numerate appese al collo. E adesso, grazie a Natacha Ramsay-Levi, hanno trovato una nuova forma d'espressione perché sono state riportate su una T-shirt sportiva in jersey e una gonna a portafoglio in crêpe.

Rita Ackermann, l'artista, rappresentata da Hauser & Wirth, al lavoro nel suo studio diNew York.

Altre opere sono raffigurate su lunghi abiti o sulla collezione di borse Daria della maison. «Quando ho proposto questa collaborazione a Rita sapevo già come mi sarebbe piaciuto utilizzare i suoi lavori», racconta Ramsay-Levi. «Avevo in mente questo vestito vintage con sopra una bandiera – penso fosse dei Led Zeppelin – che era stato realizzato da uno dei suoi fan». Ispirandosi a questo pezzo, ha creato un abito lungo con bottoncini e colletto ricamato e ha fatto stampare l'opera d'arte sulla parte frontale. Avrete sentito parlare di fan art o fan fiction, ecco, questa è fan fashion, se vogliamo. «Il gesto è stato quello di creare un abito ideale per i fan, un messaggio che si vuole indossare per sentirsi parte della stessa comunità».