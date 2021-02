Una Compass aggiornata e più tech per festeggiare gli 80 anni di Jeep Il brand americano rinnova stile e dotazione interne del best seller costruito a Melfi. In arrivo le serie celebrative «80° Anniversario» per Renegade, Wrangler e il pick-up Gladiator di Massimo Mambretti

Il brand americano rinnova stile e dotazione interne del best seller costruito a Melfi. In arrivo le serie celebrative «80° Anniversario» per Renegade, Wrangler e il pick-up Gladiator

3' di lettura

Giunta a ottant’anni Jeep, si prepara ad affrontare una nuova fase come brand principe di Stellantis, il nuovo megagruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. L’evoluzione del brand passa decisa dall'elettrificazione e dall'innovazione tecnologica con numero novità in arrivo. E i festeggiamenti per l'ottantesimo compleanno partano dalla rinnovata Compass. che sarà commercializzata nei prossimi mesi.

Il suv medio del marchio americano esternamente non cambia molto, ma si presenta con un indole più ricercata rispetto al passato. Ridefinito, invece, in modo sostanziale l’arredamento. L’abitacolo adesso emana un’atmosfera più moderna e tecnologica.

Loading...

Spicca la nuova, e più gradevole, plancia a mensola che integra un cockpit digitale configurabile da 10.25”, che sostiene il display touch da 10.1” dell’infotainment e che propone comandi semplificati.

La Jeep Compass si rinnova soprattutto all’interno dove spicca l’inedita plancia con sistema di infotainment da 10.1” e cluster strumenti digitale

La Compass edizione 2021 offre motorizzazioni termiche consone allo standard Euro 6d Final, oltre al turbodiesel di 1,6 litri con potenza elevata a 130 cavalli, previsto il powertrain ibrido plug-in «4xe » a trazione integrale eAwd che permette di muoversi a emissioni zero anche in off-road.

Si tratte di tecnologie che la Compass precedente aveva portato al debutto assieme alla Renegade pochi mesi fa, quando la sua produzione era approdata anche nello stabilimento italiano di Melfi. E che la Jeep aveva rapidamente evolute dalla Jeep per applicarle sulla sua proposta più rude & pura: la Wrangler. Ovvero, la diretta discendente della capostipite di tutte le Jeep: la Willys del 1941. Un modello iconico al quale si sono poi aggiunti altri piloni portanti non solo del marchio ma anche del settore dell’off-road. Per esempio, la versione Willys Wagon antesignana della categoria suv, la Wagoneer che negli anni Sessanta ha aperto il filone dei suv premium e della quale arriverà nei prossimi mesi l’interpretazione 21esimo secolo o, ancora, la più compatta Cherokee, che ha avviato la diffusione del marchio su larga scala in Europa. Un obiettivo cui mirerà anche un’altra importante tessera prevista dalla road-map innovatrice di Jeep, ovvero l’annunciato B-suv che sarà proposto anche in versione full-electric e che sarà prodotto in Polonia. Un nuovo territorio in cui Jeep pianta la sua bandiera.