Una cooperativa su due non trova i profili che cerca: dalla sanità al turismo, ai trasporti

La difficoltà di trovare i profili professionali ricercati, quello che i tecnici definiscono il mismatch tra domanda e offerta di lavoro mina la competitività delle imprese: costa 1,2% di Pil e 21 miliardi di euro. Questo fenomeno coinvolge praticamente tutte le imprese, dalle grandi alle piccole e micro. L’allarme è stato lanciato da Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative: «Una nostra cooperativa su due non trova le figure di cui necessita - ha detto intervenendo all’assemblea nazionale - . Le nostre imprese occupano 540mila persone, ne potrebbero assumere altre 30mila, ma non trovano professionalità, dal socio sanitario all'area tecnico scientifica, dall'agroalimentare al trasporto e ai servizi turisti e culturali».

«Abbiamo cura del Paese» è il titolo dell’assemblea di Confcooperative, che ha ricordato i numeri di una realtà che rappresenta il 30% della distribuzione al consumo e al dettaglio, il 19,6% degli sportelli bancari, realizza il 25% dell'agroalimentare Made in Italy, ed eroga servizi di welfare a 7 milioni di italiani. All’assemblea sono intervenuti diversi rappresentanti del governo; tra questi il vicepremier Matteo Salvini (Infrastrutture e dei trasporti), Adolfo Urso (Imprese e del Made in Italy), Raffaele Fitto (Affari Europei, Sud), Francesco Lollobrigida, (Agricoltura, Sovranità Alimentare ); Daniela Santanchè (Turismo). Tra i viceministri è intervenuto Maurizio Leo (Economia), Maria Teresa Bellucci (Lavoro), Francesco Paolo Sisto (Giustizia).

La burocrazia porta via alle imprese oltre 6 settimane



«La burocrazia è un macigno che pesa su imprese e cittadini per 31 miliardi e porta via alle imprese oltre 6 settimane per i 14 principali adempimenti fiscali» ha denunciato Gardini, ricordando che serve «da tempo un disboscamento e riordino delle innumerevoli leggi vigenti». Quanto al Codice degli appalti e agli acquisti pubblici «riteniamo che possano rappresentare una leva di sviluppo di enorme importanza, noi siamo contro il massimo ribasso, occorre combattere il dumping contrattuale. Proponiamo di rafforzare le sanzioni penali e la responsabilità delle aziende committenti che utilizzano false imprese nei propri processi produttivi. Siamo favorevoli alla riduzione delle stazioni appaltanti e ad alzare la qualità delle gare per far crescere la qualità dei servizi e delle opere».

Abbiamo 3,8 milioni di working poor



Il Pil cresce più delle aspettative, ma l’altra faccia della medaglia è che nel contempo aumentano le diseguaglianze. Basti pensare ai 3,8 milioni di lavoratori poveri che ricevono una retribuzione annuale uguale o inferiore ai 6mila euro, sono i cosiddetti working poor, una parte dei quali finora ha avuto anche il sostegno del reddito di cittadinanza, essendo al di sotto dei limiti reddituali previsti per l’accesso al sussidio. Senza dimenticare gli oltre 3 milioni di lavoratori irregolari o in nero. «Investiamo sulle imprese virtuose che generano lavoro dignitoso - ha detto Gardini-, riducendo, ulteriormente, il cuneo fiscale che pesa circa il 10% in più della media Ocse. Libererebbe nuove risorse per le imprese e lascerebbe più soldi in tasca ai lavoratori con un effetto positivo sui consumi interni depressi dall'inflazione».

La povertà delle famiglie e la scelta di non curarsi



Anche la situazione delle famiglie in povertà assoluta desta preoccupazione: sono 1,9 milioni, erano 800mila nel 2005. Si tratta in totale di 5,6 milioni di persone. La povertà relativa riguarda invece 2,9 milioni di famiglie e 8,8 milioni di persone». In questo quadro di difficoltà il 12% di italiani nel 2022 ha scelto di non curarsi pur avendone bisogno per mancanza di risorse economiche.