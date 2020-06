Una crisi che non possiamo permetterci di sprecare

Anche le banche e il sistema finanziario hanno bisogno di una ristrutturazione e di maggiore regolazione, ma nella misura del possibile, lo Stato dovrebbe distribuire denaro direttamente a chi è in difficoltà, senza ricorrere all’intermediazione delle banche.



A sua volta il governo federale, che ha mostrato scarsa capacità di risposta di fronte alla crisi, deve migliorare la qualità del proprio staff, le proprie tecnologie e aumentare le imposte sui redditi più alti.



Infine abbiamo appreso che la qualità delle infrastrutture sta calando rapidamente. La vera domanda, tuttavia, non è se il miglioramento delle infrastrutture sia sufficiente a creare molti posti di lavoro, ma se possiamo scegliere i progetti giusti e non finire per costruire ponti verso il nulla. Abbiamo bisogno che esperti qualificati, liberi da influenze politiche, applichino un’analisi costi-benefici razionale per indirizzare le risorse verso i progetti giusti.



In conclusione, non avevamo bisogno di questa crisi per diventare consapevoli dei dieci problemi che ho elencato. Ma poiché si è verificata, questa crisi ci offre l’opportunità di migliorare le cose. Non bisognerebbe mai sprecare l’opportunità che una crisi ci offre e desiderare di tornare alla “vecchia normalità”. Troppe persone pensano che l’umanità abbia dominato la natura attraverso il progresso scientifico e tecnologie intelligenti. C’è voluta una pandemia per metterci di fronte alla nostra vulnerabilità. Dobbiamo usare questa esperienza per progettare una “nuova normalità” al servizio delle persone, di una vita migliore e del loro benessere. Non dobbiamo abbandonare il capitalismo e la democrazia, sistemi eccellenti per gestire la società; dobbiamo farli funzionare meglio per più persone, progettarli per far progredire il bene comune.



Alla fine, la nuova normalità ci consentirà di impegnarci per un problema più grave del coronavirus: il cambiamento climatico. E di farlo seguendo il messaggio degli ambientalisti, i quali ci hanno già detto cosa dobbiamo fare nella prossima fase della storia umana.