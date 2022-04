Una cultura urbana diffusa per dare senso alle città di domani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fino all’inizio del Duemila, la maggioranza della popolazione del Pianeta viveva in aree rurali; solo il nostro XXI secolo è quindi davvero un «secolo urbano». La crescita delle città sarà incredibile nei prossimi dieci anni. Nel 2030 il 9% della popolazione mondiale abiterà nelle 33 città più grandi al mondo e il 15% del Pil mondiale sarà prodotto nelle medesime. La capitale della città, la supermegacittà, non sarà né New York né Mosca, non sarà né in Europa né in America, bensì in Asia. E non sarà nemmeno una città cinese, come molti potrebbero pensare. La città più popolosa al mondo sarà Jakarta, capitale dell’Indonesia, che nel 2030 avrà ben 35 milioni di abitanti, superando Tokyo, che nel prossimo decennio ne perderà ben due.

Ventisei delle 33 città più grandi al mondo saranno ubicate in Paesi in via di sviluppo; in Asia ce ne saranno ben 19, di cui sei in Cina e quattro in India. Alcune città eterne continueranno a dominare la scena mondiale: Il Cairo avrà 30 milioni di abitanti, e con Lagos rappresenterà l’ascesa dell’Africa nella prima metà del secolo. Anche perché quelle africane saranno le città più giovani e dinamiche, con la maggior crescita economica percentuale. Mentre Osaka sarà la più grande città di anziani al mondo: ben il 31% della sua popolazione avrà più di 65 anni.

Chi lavora nella città non ha tempo di teorizzare; è ossessionato dall’incedere inarrestabile delle lancette. Eppure lo sa che la fretta è cattiva consigliera, che molte scelte che si fanno, molti lavori – una volta realizzati – durano secoli, e che gli errori sono quindi più gravi. Eppure prende una frenesia, a chi lavora in città, quasi incomprensibile, come se si dovesse sempre recuperare un tempo perduto.

In Europa, negli ultimi trent’anni, questo stimolo quasi fisico a rimettere a posto le cose ha permeato nazioni su nazioni, Gran Bretagna e Spagna, ma anche l’Est Europa, parte della Germania e dell’Italia sono state travolte dal desiderio di trasformare. Si è trattato più che altro di azioni di ripristino, il più delle volte comandate dall’alto, ma molto spesso realizzate anche attraverso discussioni preventive e parallele al lavoro delle maestranze competenti. Azioni che hanno riconsegnato alla civiltà decine e decine di spazi urbani, di aree, di distretti, anche semplicemente di prati e di fiumi, che la civiltà industriale aveva quasi completamente travolto.

Un giorno, entrando per la prima volta nel cuore dell’antico distretto della produzione militare tardo ottocentesca di Torino, tra il mercato all’aperto più grande d’Europa, Porta Palazzo, e il mercato delle pulci che si tiene sotto i balconi del Cottolengo, lì a poche centinaia di metri da Palazzo Civico dove un sindaco deve reggere le sorti di una comunità di un milione di persone che dialoga almeno ogni giorno con altrettanti interlocutori, lì mi sono trovato nel mezzo di una selva verde che aveva ridotto in scherzo il maglio che produceva le armi. Mi vennero in mente le parole dell’archeologo C.W. Ceram: «Il rinvenimento in un bosco sconosciuto di un pezzo di antica muraglia che testimonia di una vita da tempo scomparsa, è un fatto interessante e che induce a molteplici considerazioni; ma nessuno vorrà chiamarlo un miracolo» (Civiltà sepolte. Il romanzo dell'archeologia [1975], Torino, Einaudi, 2015). Eppure per noi torinesi, allora poco più che trentenni, quell’oggetto, e la possibilità di riportarlo in vita, di trasformarlo da motore di guerra a emblema di pace e sviluppo, è stato uno dei tanti luoghi e momenti di una storia fortunata che ha avuto il compito di riportare in vita una città narcotizzata da quarant’anni di fabbrica. Ai primi di novembre del 2019 quel luogo era vissuto da migliaia di giovani come stage urbano di uno dei più importanti festival d’Europa, il Club To Club. Spazio musicale, ma non solo: di incontro, di commercio, di contatto anche fisico, generatore di passioni e di emozioni.