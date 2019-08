Una diga all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo

2' di lettura

Quasi all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo, in un contesto naturalistico di bellezza quasi impareggiabile, sorge la Diga di Santa Caterina, che genera l’omonimo lago artificiale e alimenta la centrale idroelettrica Enel Green Power di Pelos, nel comune di Vigo di Cadore, che insieme al lago stesso è stato un autentico motore di sviluppo di quest’area, in particolare per il turismo e lo sport d’acqua.

Il Lago di Santa Caterina è posto nel Cadore, al margine del Parco Naturale delle Tre Cime, sulla strada che porta a Misurina e Cortina d’Ampezzo. L’invaso è stato creato nel 1930 con la costruzione della diga che blocca il fiume Ansiei. Proprio dove termina lo sbarramento, che sorge a oltre 800 metri sul livello del mare, si trova una piccola cappella del 1.500 dedicata a Santa Caterina, da cui il nome dell’impianto. Quest’ultimo, nel dettaglio, utilizza le acque del corso superiore del Piave e del suo affluente Ansiei, restituendole in coda al lago di Pieve di Cadore. La centrale è asservita dai due serbatoi di S. Caterina sull’Ansiei e del Comelico sul Piave, tra loro collegati, con un bacino imbrifero complessivo di circa 587 km quadrati e ha una potenza efficiente complessiva di 32 MW. L’impianto, ricostruito nel 1976 e automatizzato nel 1979, è telecomandato.

La Diga di Santa Caterina, invece, ha un’altezza di 58,50 metri, sviluppo al coronamento di 185 metri e volume 92.500 metri cubi. Lo sbarramento si può percorrere a piedi, consentendo ai turisti di effettuare una bellissima passeggiata attorno ad uno dei più bei laghi alpini del Cadore: si tratta in effetti di una struttura molto ben tenuta in cui spiccano i due leoni di San Marco, scolpiti in pietra bianca, che si trovano all’ingresso del coronamento.