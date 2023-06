Una domanda sulla Leadership

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Posso farle una domanda? Che parola le viene in mente quando pensa al miglior leader con cui Lei ha lavorato? Bastano 5 secondi per pensarci. Le confesso che so già la Sua risposta. Le sono venute in mente parole come Fiducia, Empatia, Integrità, Ascolto, Umiltà, Aiuto, Autenticità, Passione, Altruismo, Generosità, Energia, Ottimismo, Motivazione. Le confesso che ho fatto questo domanda almeno 200 volte a tanti gruppi, studenti, dirigenti, impiegati in aziende in 30 nazioni diverse.

Mi ha colpito che nessuno abbia mai – ripeto mai – risposto “un leader è una persona che raddoppia il fatturato” oppure “dimezza i costi”, “aumenta il valore delle azioni” oppure “ha scritto libri” o che “parla 4 lingue” oppure “laureato” in qualunque università, anche le più prestigiose. Che cosa significa questa risposta?

Quando pensiamo alla Leadership, la nostra mentre e il nostro cuore ci portano a soffermarci e riflettere su qualità umane prima di considerare qualunque risultato di tipo economico-finanziario o titoli accademici. Detto così, plausibile ma anche idealistico, se non addirittura ingenuo. Veramente la Leadership, viene forgiata e parte dal carattere e dalle qualità personali?

Per poter rispondere attingiamo a discipline diverse, la psicologia, la storia, il management oltre alla evidenza empirica di stampo accademico. Lo psicologo Daniel Goleman, diventato celeberrimo dopo la pubblicazione del suo libro Intelligenza Emotiva ha scritto un articolo per Harvard Business Review diventato un classico What makes a Leader? Nel suo articolo, scrive che l'intelligenza cognitiva (IQ) e le competenze tecniche sono importanti ma l’intelligenza emotiva è il vero sine qua non della leadership. Le cinque componenti – per ricordarcelo – sono la consapevolezza, la capacità di auto-controllo, la motivazione, l’empatia e le capacità relazionali.

La biografa-storica Doris Helen Goodwin ha scritto ben cinque biografie di altrettanti presidenti degli Stati Uniti: nel suo ultimo libro datato 2018 Leadership in Turbolent Times si interroga su quali siano le qualità di un Leader in tempi burrascosi. Paragona diversi presidenti e afferma che per essere un Leader servono l’umiltà, l’empatia, la capacità di controllo e la sicurezza di sé. Tratti caratteriali che la scrittrice ha riscontrato nei migliori presidenti del Stati Uniti, come ad esempio Abraham Lincoln.