8 marzo, una donna su 5 smette di lavorare alla nascita del figlio

Il welfare “fai da te”, soprattutto al Sud

Per le famiglie che non possono farsi carico di tutti gli impegni di cura dei figli, i nonni sono l'alternativa più utilizzata (58%): è un'opzione economicamente vantaggiosa e in generale flessibile. Il “welfare-fai-da-te” è soprattutto utilizzato nel Mezzogiorno (63%). Il titolo di studio protegge dalla perdita del lavoro, ma solo in parte. Restano nel mercato del lavoro le più istruite (il 65% delle laureate), ma smette di lavorare oltre il 16% (sia di laureate, che di diplomate) contro il 21% delle madri con la licenza media.

La richiesta di un orario più flessibile

Per conciliare lavoro e cura dei figli, circa un quarto degli intervistati ritiene fondamentale un orario di lavoro più flessibile, mentre un 10% indica la possibilità di lavorare in telelavoro o smart working. Il part-time è più frequentemente indicato dalle donne (12,4% rispetto al 7,9% degli uomini). Anche il dato relativo all'utilizzo dei congedi parentali (68,6% per le donne contro il 26,9% degli uomini) è segno di un modello familiare che relega la componente femminile nel ruolo di caregiver principale, con inevitabili effetti occupazionali e retributivi sia nel breve e che nel lungo periodo.

Fadda: serve una convergenza organica di tutte le politiche per un cambio di passo

«Il percorso delle donne verso una piena e stabile occupazione è spesso una vera e propria corsa a ostacoli – ha aggiunto Fadda -, nonostante tra le lavoratici si registrino percentuali di laureate e di altamente qualificate più che doppie rispetto agli uomini. Ma si osserva una marcata distanza anche nell'accesso e nelle caratteristiche dei ruoli di responsabilità: le donne con ruoli apicali hanno la supervisione di una sola persona contro le sette persone supervisionate dai lavoratori maschi. Il cambio di passo non può essere affidato a singoli interventi spot, ma richiede una organica convergenza di tutte le politiche, dalle politiche fiscali ai sistemi di welfare, dagli orari di lavoro alle politiche per la famiglia, per sostenere da un lato le scelte di procreare e allevare i figli e d'altro lato l'effettiva parità di genere in tutta la vita lavorativa, sociale e pensionistica».