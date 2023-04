Una donna e tre uomini intorno alla Luna nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La prima donna e tre uomini torneranno a volare intorno alla Luna dopo l’ultima missione Apollo del 1972: sono gli americani Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, insieme al canadese Jeremy Hansen. Lo faranno a bordo della missione Artemis II, la prima con equipaggio del programma lunare Artemis, prevista per la fine del 2024. Nell’arco di 10 giorni, l’equipaggio volerà fino alla faccia nascosta della Luna, spingendosi più lontano dalla Terra di quanto non abbia mai fatto un essere umano. Lo annuncia il numero uno della Nasa, Bill Nelson, in un evento al Johnson Space Center di Houston.

Artemis II segnerà il debutto del volo con equipaggio in un programma successivo a quello dell’Apollo, volto a riportare gli astronauti sulla superficie lunare in questo decennio e stabilire sul nostro satellite un avamposto sostenibile, creando un trampolino di lancio per l’esplorazione umana di Marte.

L’equipaggio appena introdotto includerà il primo astronauta canadese per una missione lunare, oltre a tre americani compresi in un pool di 18 astronauti della NASA - nove donne e nove uomini - selezionati per il programma Artemis nel 2020.

Artemis I in volo lo scorso dicembre

La missione iniziale Artemis I è stata completata con successo nel dicembre 2022, concludendo il lancio inaugurale del potente mega-razzo di nuova generazione della NASA e della sua navicella spaziale Orion di nuova costruzione, su un volo di prova senza equipaggio durato 25 giorni.

L’obiettivo del volo Artemis II, un viaggio che durerà 10 giorni e percorrerà 2,3 milioni di chilometri intorno alla Luna e ritorno, è dimostrare che tutto l’apparato di supporto vitale di Orion e tutti gli altri sistemi funzionino come previsto, con gli astronauti a bordo nello spazio profondo. Artemis II si avventurerà a circa 10.300 km oltre il lato più lontano della Luna prima di tornare, segnando il passaggio più vicino che gli esseri umani hanno fatto al satellite naturale della Terra fin dai tempi dell’Apollo 17, che portò Gene Cernan e Harrison Schmitt sulla superficie del satellite lunare nel dicembre 1972. Cernan e Schmitt sono stati gli ultimi dei 12 astronauti della NASA che hanno camminato sulla luna durante sei missioni Apollo a partire dal 1969, a partire da Neil Armstrong e Edwin “Buzz” Aldrin.

370mila km di distanza dalla Terra

Alla sua massima distanza dalla Terra, Artemis II dovrebbe raggiungere un punto a più di 370.000 km di distanza dal nostro pianeta. Per paragone, la Stazione Spaziale Internazionale, in orbita bassa, vola all’altezza di circa 420 km.