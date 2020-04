Una dose di vodka, due di cognac: il cocktail che uccide il Covid-19 da Minsk e Nairobi Il governatore della captale del Kenya ha pensato bene di girare tra le aree più disperate della città e dei dintorni, distribuendo bottiglie di cognac ai poveri, affermando che può tenere lontano il virus. Sulle presunte virtù dell’alcol (smentite dall’Oms) ha insistito anche il presidente bielorusso Lukashenko di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

3' di lettura

Mike Mbuvi Sonko, ex senatore e dal 2017 governatore della contea di Nairobi, capitale del Kenya, è famoso in tutta la nazione.

Una delle foto più “sobrie” lo immortala con una maglietta nera tempestata di teschi, due collanoni d'oro, un diamante incastonato nel lobo sinistro e “God bless you” (“Dio vi benedica”) scritta sul cranio semi rasato.

Questo scintillante politico keniota, nato 45 anni fa a Mombasa, che fa del kitsch una continua ragione di vita – detto il “ricco”, anche se lui fa lo “gnorri” solo a sentirselo dire – una ne fa e mille ne pensa.



Sotto accusa

Invero mille ne passa, visto che è stato accusato di corruzione per essersi appropriato di 3,5 milioni di dollari dello Stato (libero su cauzione, respinge ogni addebito) anche se, come un giano bifronte, si dà da fare per aiutare poveri, oppressi, bambini e ragazze.

Il processo in corso gli impedisce di aver accesso al suo ufficio ma non gli impedisce certo di scorrazzare per la sua contea, dove è popolarissimo nonostante da più parti sia ritenuto tutto tranne che uno stinco di santo.



Cognac come se piovesse

E così, il rutilante governatore, ha pensato bene di girare tra le aree più disperate della capitale e dintorni, distribuendo bottiglie di cognac ai poveri, come se piovesse. Secondo lui il prezioso liquore distillato protegge dal coronavirus, anche se il governo nazionale ha fatto di tutto per fermarlo.