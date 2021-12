Una dote di 550 milioni per avviare il rilancio dei porti della Sardegna

Ascolta la versione audio dell'articolo

La ripresa economica passa dal porto. O meglio dai porti della Sardegna dove sono previsti investimenti per 550 milioni di euro. Risorse che serviranno per portare avanti interventi infrastrutturali in aree in cui ogni anno transitano, come vedremo più avanti, milioni di passeggeri e merci.

Il punto di partenza di quello che è stato definito il ritorno alla normalità è l'approvazione del bilancio dal comitato di gestione dell’Adsp del mare di Sardegna sotto la cui competenza ricadono i porti (con differenti vocazioni e posizioni) di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portovesme, Santa Teresa Gallura e Arbatax.

Il traffico

Un sistema che si giova di un’estensione globale pari a circa 30 chilometri di banchinamenti, e spazi a terra per oltre un milione e mezzo di metri quadrati, in cui, «nonostante le contingenti limitazioni alla mobilità», si registrano elevati livelli di traffico, «posizionandosi al vertice delle portualità italiane nel settore delle merci», con una media di 48 milioni di tonnellate l’anno, e al primo posto assoluto per numero di passeggeri oltre le 20 miglia nautiche, pari a quasi 5 milioni di unità l’anno.

La pianificazione

«Con la pianificazione delle risorse del Bilancio 2022 e di quello pluriennale 2022-2024 – dice Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – l’ente entra pienamente in gioco come volano della ripresa economica e del rilancio del territorio di riferimento. Grazie a una pianificazione efficace e ad un lavoro certosino che ha impegnato tutta la struttura, possiamo programmare una imponente mole di investimenti infrastrutturali che ammontano complessivamente a più di mezzo miliardo di euro, possibili grazie al totale utilizzo delle risorse dell’ente (356 milioni) e all’ottenimento di una quota importante dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli stanziati per la transizione energetica verso i Green Ports (oltre 195 milioni). Ciò consentirà di entrare finalmente nel vivo della non più prorogabile rivoluzione verde». Risorse che complessivamente supereranno il mezzo miliardo di euro.

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna Massimo Deiana

Gli interventi

Tra gli interventi la realizzazione del Terminal Ro-Ro al Porto Canale (che vale 100 milioni). E poi, oltre al completamento delle opere nello scalo del capoluogo, altri interventi con cui si prevede l’escavo dei fondali del canale di accesso e degli specchi acquei del golfo di Olbia e il completamento del porto industriale di Cocciani (Olbia) e inoltre i dragaggi del porto commerciale di Porto Torres. Interventi anche nello scalo di Arbatax, acquisito recentemente dall’Adsp. In questo caso, con una spesa di 20 milioni, sarà sistemata e potenziata la banchina traghetti, poi completato il sistema di illuminazione e sistemata la stazione marittima.