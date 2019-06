Una Europa che deve essere rilanciata di Fabio Tamburini

Europee 2019, i partiti italiani a confronto con il 2018 e il 2014

Certamente, almeno in Italia, è stata una campagna elettorale in cui di Europa si è parlato meno del dovuto. E anche la prima ondata di commenti ha avuto come priorità la situazione interna. Tutti argomenti giustificati dalla straordinaria incertezza e dalle emergenze che, a partire dall’andamento dei conti pubblici, risulteranno evidenti nei prossimi mesi. Ma è un errore grave concentrarsi sugli alberi dietro casa senza vedere la foresta. Le osservazioni di geopolitica non lasciano scampo. È in corso uno scontro tra giganti: la Cina, per la prima volta, ha messo in discussione i primati americani nelle tecnologie avanzate, nell’intelligenza artificiale, nelle telecomunicazioni globali. Terzo incomodo, grazie alla forte leadership di Putin, è la Russia. In più un altro colosso, l’India, presidia la frontiera orientale con la forza dei numeri della popolazione e delle tradizioni assorbite durante il dominio inglese.

L’Europa, grande mercato di consumi e per questo corteggiato da tutti, è di fronte a una scelta decisiva: ritrovare nuovo slancio o rassegnarsi a un rapido tramonto per il prevalere delle divisioni. Nel primo caso potrà giocare un ruolo nella partita in corso a livello mondiale. Nel secondo è chiaro che gli Stati europei, anche quelli più forti come la Germania, dovranno rassegnarsi a essere soltanto spettatori. Sarebbe un vero peccato perché verrebbe meno un elemento di dialettica importante: l’Europa è stata, nella storia, culla della democrazia e della cultura, motore del mondo. Può e deve dare contributi importanti, per esempio, perché venga perseguito con forza e come bene assoluto l’obiettivo più importante di tutti: la pace globale, perché il tempo delle guerre venga superato. Possibilmente per sempre.

