Una “Fabula” a lieto fine

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si chiama “Fabula” e da dodici anni è il premio dedicato ai ragazzi che vogliono raccontare storie. Quelle belle, però. Quelle con un lieto fine, in cui i buoni vincono e i cattivi perdono. Storie scritte - e raccontate - da ragazzi dagli 8 ai 20 anni che vogliono riappropriarsi di uno spazio di fantasia e creatività in un momento in cui sembra che la tecnologia abbia sopravanzato entrambe.



Il Premio Fabula è un'iniziativa culturale nata nel 2010 nella città di Bellizzi, in provincia di Salerno, da un'idea di Andrea Volpe – comunicatore ed autore radiofonico e televisivo – allo scopo di stimolare la creatività dei ragazzi attraverso la scrittura. Ma non solo. Ad impreziosire l'iniziativa vi è l'idea di fondo che la crescita di un territorio passi attraverso la valorizzazione del talento dei più piccoli. Così, la scrittura diventa strumento che aiuta a crescere e a sognare, strizzando un occhio alle professioni del mondo dello spettacolo. E della cultura. Non fosse altro perché il bacino d'utenza dei giovani scrittori di storie sono le scuole di ogni ordine e grado (da quest'anno anche gli studenti universitari possono partecipare).

Loading...

Una favola ambientata nei luoghi di provenienza dei ragazzi

Ai ragazzi viene chiesto di scrivere una favola - morale inclusa - ambientata nei loro luoghi di provenienza. Poi, nella seconda fase, c'è la partecipazione vera e propria al premio: per sei giorni – nella piazza al centro del paese e presso la biblioteca comunale – i ragazzi prendono parte a una serie di laboratori pomeridiani, il cui argomento è stato scelto da loro negli incontri svoltisi mesi prima nelle scuole aderenti al progetto. E poi, i mini dibattiti con personaggi dell'imprenditoria, della cultura e dello spettacolo. Negli anni hanno partecipato al Premio Fabula personaggi del calibro di Pippo Baudo, Carlo Verdone, Alessandro Siani, Cristian De Sica, Violante Placido, Paolo Ruffini, Oney Tapia, Giobbe Covatta, Giuseppe Tornatore, Luca Dondoni, Fortunato Cerlino, Cristina D'Avena, Mario Venuti, Enrico Montesano, Gigi & Ross, Giucas Casella, Lino Banfi, Riccardo Rossi, Luca Ward, Maurizio Mattioli e Nello Salza.

Le giornate al Fabula si concludono nell'area spettacoli dove tutte le sere ci sono momenti musicali e d'intrattenimento interamente dedicati al mondo dei ragazzi.