Una famiglia vincente - King Richard

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Sin dall’infanzia, le sorelle Venus e Serena Williams vengono indirizzate verso il tennis dal padre Richard, che fa loro da allenatore. L’obiettivo di Richard è quello di dare alle figlie l’opportunità di smarcarsi da Compton, il malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità in cui vivono. Con nessuna conoscenza del tennis, Richard si è impegna con tutte le sue forze a formare le sue bambine, convinto che un giorno diventeranno due delle tenniste migliori della storia. Prendendo spunto da una storia vera (e, per questo, ancor più incredibile) il film gioca molte delle sue carte sulla performance di Will Smith, che dovrebbe ottenere facilmente l'Oscar come miglior attore protagonista. Difficile che il film porti a casa altri premi nelle altre cinque categorie in cui compete: a conti fatti, visto il valore della pellicola, sono già troppe le nomination.