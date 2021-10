«Una fiera sopra le attese che ha ridato fiducia a imprenditori e buyer»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo quasi due anni di pandemia e di emergenza sanitaria e poi economica e sociale, la cautela sarebbe d’obbligo. O magari la scaramanzia. Ma forse perché Siro Badon è veneto e ha sperimentato, da imprenditore del settore, gli effetti negativi del Covid, la cautela, per una volta, lascia spazio all’entusiasmo e a un ottimismo confortato dai numeri. Da presidente di Assocalzaturifici e di Micam, considera l’edizione 92 della fiera che si è tenuta dal 19 al 21 settembre a Milano un autentico punto di svolta.

Settembre è stato il mese del ritorno in presenza di molte manifestazioni, quali erano le aspettative per il Micam?

Per noi, come per molte altre associazioni aderenti a Confindustria Moda e per tanti operatori fieristici, è stata una scommessa. Quando abbiamo definito date, dettagli, suddivisione e composizione dei padiglioni, non era ancora stato dato il via libera alla ripresa delle fiere, né sapevamo che avremmo potuto contare sullo strumento del green pass. Mi verrebbe da dire che la fortuna aiuta gli audaci, ma farei un torto a tutti gli imprenditori che hanno rischiato e non si sono lasciati abbattere dalla pandemia. La fortuna, in realtà, c’entra poco.

Quanto è stato importante fare un progetto comune con altre fiere, come Mipel, theOne e Lineapelle?

Se c’è una lezione che dobbiamo trarre dal Covid, come imprenditori, prima di tutto, è che dai periodi di crisi si esce solo se davvero si superano rivalità e incomprensioni e si uniscono forze e competenze. Non che prima questo assioma non fosse vero, ma per molti, troppi, anni, abbiamo detto che fare sistema era bello, senza però farlo. Già in primavera lanciammo con le altre fiere il progetto, con tanto di hashtag, visto che siamo nell’era digitale, #restarttogether. È proprio quello che è successo: Micam ha chiuso sopra le attese, ma lo stesso è successo a Mipel (pelletteria), theOneMilano (abbigliamento) e Lineapelle.