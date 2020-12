Una filiera locale per ottimizzare le risorse di Giovanna Mancini

Aurelia Bubisutti. È presidente della Fondazione del Museo carnico Michele Gortani di Tolmezzo (Udine)

Per una piccola realtà come il Museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo (Udine), la chiusura forzata dovuta alla pandemia ha fornito, in qualche modo, anche un’occasione per reinventarsi. «Non abbiamo certo i numeri degli Uffizi: mediamente registriamo tra i 5mila e i 7mila visitatori l’anno, perciò non le perdite sono state contenute – spiega la presidente della Fondazione, Aurelia Bubisutti –. In particolare, ci sono mancate le scolaresche, ma abbiamo cercato di far conoscere il nostro museo attraverso i social, caricando video molto semplici, in cui abbiamo cercato di raccontare la storia delle professioni e degli stili di vita attraverso le nostre 30 sale. Devo dire che ha funzionato, perché alla riapertura siamo stati ripagati dall’arrivo di molti visitatori, anche da lontano». In questi mesi la Fondazione sta lavorando per ripensare sia il layout del museo, ospitato all’interno del settecentesco Palazzo Campeis, sia l’esposizione dei pezzi in collezione, che sono tantissimi.

«Già prima del Covid avevamo cominciato a pensarci – spiega la presidente –. Vorremmo che il nostro non fosse solo un museo di cose da guardare ma un percorso di esperienze sensoriali, attraverso i profumi e i suoni degli antichi mestieri e della vita di un tempo». Gli investimenti sono importanti ma, assicura Bubisutti, le risorse non mancano, soprattutto grazie al contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia che, assieme al Comune di Tolmezzo e alla Comunità montana, è socia della Fondazione. Il problema, semmai è di reperire personale e competenze per la gestione. A questo potrebbe servire la rete di musei della Carnia sta nascendo, in modo ancora informale, allo scopo di creare una vera filiera e ottimizzare le risorse, creando ad esempio un percorso museale unico, spiega la presidente del Gortani.

