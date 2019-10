Ingegneria finanziaria anti crisi: una finanza mista pubblica-privata per gli investimenti In un quadro internazionale che si mantiene molto teso nonostante le recenti schiarite su Brexit e guerra commerciale USA-Cina, gli investimenti in Italia rischiano di pagare il prezzo più alto di Marcello Minenna

(Adobe Stock)

7' di lettura

In un quadro internazionale che si mantiene molto teso nonostante le recenti schiarite su Brexit e guerra commerciale USA-Cina, gli investimenti in Italia rischiano di pagare il prezzo più alto. La recessione – che è oramai evidente nei dati del settore manifatturiero tedesco ed italiano – potrebbe minare la lieve ripresa degli investimenti nel settore privato che si è sperimentata dal 2015 (cfr. Figura 1). Il 2018 ha già visto invece gli investimenti pubblici annullare il piccolo miglioramento sperimentato nel 2017 e tornare ai livelli minimi degli ultimi 20 anni (35 miliardi di €) con un calo complessivo del -40% dalla grande crisi del 2009.

INVESTIMENTI (GROSS FIXED CAPITAL FORMATION)

Il quadro è peggiore al Sud, dove il settore privato non ha sperimentato affatto il parziale recupero avvenuto su base nazionale ed il settore pubblico non è stato di aiuto: il livello di investimenti nel meridione tra il 2014-2017 si è fermato allo 0,38% del PIL con un 20% in meno di risorse rispetto agli obiettivi concordati nell'accordo di partenariato con Bruxelles. Paradossalmente l'Europa ci ha bacchettato per avere speso troppo poco al Sud, quanto meno in misura tale da non rendere i fondi europei l'unica fonte di ossigeno per l'economia (si tratta del c.d. principio dell'addizionalità, che impone l'utilizzo dei fondi strutturali solo in aggiunta ad ulteriori capitali pubblici e privati): sarebbe paradossale se la violazione di questo principio dovesse provocare un taglio dei fondi strutturali.

Si è parlato molto di mobilizzare il risparmio privato per compensare la contrazione dell'intervento pubblico. Il problema andrebbe inquadrato partendo da un paio di dati piuttosto chiari: se i numeri del risparmio nazionale investito in strumenti finanziari si aggira grosso modo intorno ai 4.000 miliardi, circa un quarto di esso, 1.000 miliardi rimangono nella forma di disponibilità liquide a rendimento nullo depositate nei sistemi bancario e postale, un livello indubbiamente elevato e sintomatico delle incertezze che caratterizzano la vita economico-finanziaria delle famiglie e delle imprese italiane. Il recente impatto dei tassi di interesse negativi che per la prima volta in 5 anni saranno parzialmente trasferiti ai depositanti oltre i 100.000 € potrebbe addirittura creare dei costi addizionali per i risparmiatori senza nessun beneficio chiaro per l'economia.

Peraltro l'analisi delle distribuzione di questa liquidità, se rapportata all'età anagrafica, mostra un quadro sconcertante, con quasi il 40% nelle fascia di popolazione over-60. Per ovvi motivi si tratta della fascia demografica meno propensa a partecipare a piani di investimento che per costruzione richiedono un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Queste sono le condizioni al contorno; cosa si è fatto fino ad ora per sviluppare una soluzione ad hoc in grado di incanalare verso investimenti di ampio respiro nell'economia reale questa liquidità? Il “parcheggio” a vista nel sistema finanziario – gioco forza – limita inoltre per ragioni di duration mismatch il ventaglio di impieghi di lungo termine che il sistema bancario può sostenere.

Negli ultimi anni il sistema-Italia ha mosso i passi nella giusta direzione di re-indirizzare parte del risparmio nazionale verso le piccole-medie imprese italiane attraverso la soluzione dei PIR (i Piani Individuali di Risparmio). Si tratta di un'architettura finanziaria che da gennaio 2017 a fine giugno 2019 ha consentito di raccogliere 18,5 miliardi. Il varo dei PIR può essere ritenuto forse il primo intervento in Italia dall'inizio della crisi che tiene in considerazione il principio del moltiplicatore degli investimenti.

La buona notizia è che si tratta di investimenti stabili per via della necessità di detenere lo strumento per almeno un quinquennio al fine di conseguire il vantaggio fiscale previsto; la cattiva è che la stagnazione economica e un'accresciuta avversione al rischio degli investitori hanno bloccato la crescita negli ultimi trimestri.