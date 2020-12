Una finestra sulla creatività londinese: la Cranford Collection

Un'acquisizione è sempre un mix di ragione e passione. Per prima cosa, dobbiamo entrare in contatto con l'opera, studiarne la provenienza, conoscere l'artista e il contesto. Poi dobbiamo domandarci se siamo pronti a impegnarci in un legame a lungo termine, altrimenti non c'è un prezzo giusto.

Sul tavolo, “Shaman III” (2013), LyndaBenglis.

COME MOSTRATE DI SOLITO LA VOSTRA COLLEZIONE AL PUBBLICO? AVETE PRESTATO ALCUNE OPERE AL MO.CO DI MONTPELLIER, PUOI RACCONTARCI QUALCOSA DELLA MOSTRA?

Dal 2005 mostriamo le opere della collezione in un appartamento di Gloucester Gate, l'edificio ottocentesco progettato da John Nash in Regent's Park. La mostra 00s. Cranford Collection: the 2000s ha aperto lo scorso ottobre al MO.CO, il museo di Montpellier che è anche un centro e una scuola d'arte. I curatori, Nicolas Bourriaud e Vincent Honoré, hanno scelto di esplorare il primo decennio del XXI secolo, mettendo in parallelo le opere della collezione con eventi mondiali e culturali. Il loro invito ci ha onorati e siamo entusiasti delle nuove prospettive che hanno aperto su lavori che conosciamo così bene.

COME SCEGLIETE LE VOSTRE OPERE? SEGUITE I CONSIGLI DI UN ART ADVISOR O DI UN CURATORE?

Abbiamo cominciato con Andrew Renton, in team, condividendo la linea della collezione, esposta allora nella nostra casa. Dal 2011, la nostra curatrice è Anne Pontégnie: insieme ci siamo evoluti, razionalizzando le nostre acquisizioni, la gestione e la sostenibilità della collezione. Da qualche tempo, seguiamo le ricerche di artiste che ci paiono ancora sottovalutate, come Lynda Benglis, Marisa Merz e Alice Neel.