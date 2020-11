Una finestra sulla creatività del mondo arabo: la Barjeel Art Foundation Quando si acquista un'opera, bisogna tenere conto della sua impronta storica e sociale. Lo spiega un grande collezionista, il sultano Sooud Al Qassemi di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Un'installazione della mostra“A Century in Flux: Chapter II” allo Sharjah Art Museum.

Quando si acquista un'opera, bisogna tenere conto della sua impronta storica e sociale. Lo spiega un grande collezionista, il sultano Sooud Al Qassemi

Quando parla di storia dell'arte, Sultan Sooud Al Qassemi lo fa sempre al plurale. Le storie dell'arte del mondo arabo, mi spiega, sono moltissime e sono piene di sfumature. Dieci anni fa ha dato vita alla Barjeel Art Foundation , a Sharjah negli Emirati Arabi Uniti, un'istituzione indipendente creata per sostenere e far conoscere l'arte moderna e contemporanea mediorientale. Ha studiato a Londra e all'American University of Paris dove, proprio quest'anno, insegna Politics of Modern Middle Eastern Art, corso che ha già tenuto negli Stati Uniti al Boston College. Tra le figure più influenti e autorevoli della scena artistica araba, è editorialista per The Guardian, The Independent, The Huffington Post. Negli ultimi anni i suoi interessi si sono estesi all'architettura del Golfo Persico, con una ricerca destinata alla pubblicazione di due volumi.

QUAL È STATA LA SUA PRIMA ACQUISIZIONE? E L'ULTIMA?

La prima acquisizione che ricordo con chiarezza è un dipinto dell'artista Abdul Qader Al Rais: raffigura la porta di una casa tradizionale degli Emirati. Una delle ultime è un'opera degli anni Sessanta di Widad Orfali, artista nata a Baghdad, nel 1929, e scomparsa nel 1997.

QUANDO E COME HA INIZIATO A COLLEZIONARE?

Poco più che ventenne ho avuto l'opportunità di trascorrere un periodo di tempo significativo a Parigi, una città che ospita alcuni dei più grandi musei e gallerie d'arte del mondo. Durante i miei studi universitari, ho avuto modo di esplorare e conoscere la ricca scena culturale della città e ho cominciato a interessarmi sempre più ai movimenti artistici del XX secolo. Al mio ritorno negli Emirati Arabi Uniti, mi sono dedicato alla cultura visiva locale, scoprendo molti artisti e raccogliendo con grande entusiasmo la documentazione sulle storie dell'arte dell'area mediorientale.