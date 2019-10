Una forte accelerazione alle ibride alla spina

Dopo la Q5 Tfsi e quattro, già in vendita nelle versioni 50 da 299 e 55 con 367 cv a prezzi che partono rispettivamente da 57mila e da 65mila euro, arriveranno entro fine anno altre tre Audi ibride plug-in. Si tratta dell'A7 Sportback offerta nelle stesse varianti della Q5 quindi dotate di trazione integrale quattro on demand e di cambio a doppia frizione a 7 marce, oltre che della Q7 e dell'A8 L entrambe proposte nella versione 60 Tfsi e quattro mosse da un powertrain che include un V6 a benzina di 3 litri abbinato al cambio Tiptronic a 8 rapporti, ma che offre picchi di potenza differenti: 449 cv nel caso del suv e 456 cv in quello dell'ammiraglia. A prescindere dalla composizione dei sistemi propulsivi tutte queste nuove ibride plug-in promettono la stessa autonomia a emissioni zero: oltre 40 chilometri. Il prossimo anno la famiglia delle Audi Phev sarà ampliata da altre proposte, fra le quali rientrano sicuramente Q3 e A6.