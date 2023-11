Una Galleria Nazionale con oltre 1,5 milioni di visitatori

Il museo ha dato. Che cosa ha ricevuto?

Dal 2016 sono state acquisite 674 opere tra acquisti, cessioni, comodati, donazioni e lasciti. Ci sono due acquisizioni che segnano l’inizio e la fine di questa esperienza: “Underdog” di Liliana Moro (2005) e “Ritratto di Sophie Popoff” di Umberto Boccioni (1906, in foto in apertura), quest’ultima che sarà in sala dalla prossima settimana.

Ha scelto donne sulla tela e artiste, com’è cambiata la presenza delle donne nel museo?

Quando sono arrivata le acquisizioni di opere di artiste erano meno del 5% sul totale, oggi arriviamo al 30% con particolare attenzione alle artiste del nostro tempo, che vengono esposte in Time is Out of Joint e nelle mostre temporanee.

Scalinata della Galleria Nazionale

Qual è il budget per le acquisizioni?

Acquisiamo attraverso il Pac (Piano per l’Arte Contemporanea) e acquisti eccezionali da parte del MiC e approvati dalle commissioni di competenza. In media il Pac rende disponibili 200mila euro l’anno, in alcuni casi il doppio o fino a 1 milione. In alcune occasioni siamo riusciti a individuare somme da destinare all’aggiornamento della collezione per un valore tra i 50 e i 100mila euro.

L’autonomia gestionale economica finanziaria (dm 23 dicembre 2014) vi ha consentito di lavorare sugli introiti derivati da biglietti, prestiti ed eventi?

Dal 2016 sono state introdotte fee per prestiti di opere d’arte con un importante positivo riscontro economico per un totale di 3.352.000 euro. L’intensa attività di prestiti in uscita verso l’Italia e l’estero – arrivati a 1.288 in 8 anni – ha permesso, tra le sostituzioni in sala e le 88 mostre, di esporre al museo circa 2.000 opere della collezione, tra cui alcune mai esposte prima e le nuove acquisizioni.

Time is out of joint

Come incide l’intervento di sponsor e mecenati sugli eventi?

Abbiamo ricevuto 1.813.655 di euro dagli eventi previsti nel piano di partnership e sponsorship. Tra i principali gruppi che hanno scelto la Galleria Nazionale ci sono Ferrero, la Caixa, Bulgari, Olivetti, Dior, Prada, Google, Netflix, Edra e Ferrari. Un solo rammarico non aver avuto uno sponsor che ci ha adottato su un percorso lungo, ma rapporti su progetti specifici con soddisfazione reciproca per i risultati raggiunti. Non abbiamo un ufficio dedicato per il fundraising di cui si occupa l’Ufficio eventi gestiti conto terzi.