Una gara di fantasia per i nostri lettori. Il premio è un pezzo da collezione.

Alcune immagini del libro d’arte, in sole 100 copie, che riproducono le prime 100 illustrazioni della celeberrima serie Tema e Variazioni. Foto Davide Calafà.

Ma andiamo con ordine. Tema e variazioni è il titolo di una delle collezioni forse più longeve e note dell'atelier delle meraviglie. Un volto reale, quello della cantante lirica Lina Cavalieri, che si moltiplica in una serie infinita di multipli, divertissement, reinvenzioni. Maschera metafisica, ritratto del mutamento, istanza e clessidra di un tempo inventato, icona con i baffi, la maschera, il passamontagna, la corona... Anche in questa storia c'è un cento (il nostro numero feticcio) che ricorre ed è quello di un libro d'arte, in sole 100 copie, stampate e cucite a mano, con matrici in ottone incise con la tecnica dell'acquaforte e impresse al torchio su carta di cotone. Ogni copia è unica e contiene le prime 100 illustrazioni della serie. Un capolavoro andato all'asta e disponibile in pochissimi esemplari. Proprio la centesima illustrazione, quel viso femminile avvolto da una zazzera di capelli ribelle e irregolare, è stato scelto per realizzare dieci piatti in edizione speciale Fornasetti per HTSI100.

Fronte di uno dei dieci piatti Fornasetti per HTSI, Tema e Variazioni n. 100.

E qui si torna alla partita della fantasia. Come scegliere di regalare a soli dieci, fra tutti i lettori di How to Spend it, questo pezzo da collezione? Che cosa meglio esprime e accomuna la storia di un giornale, che insegue la bellezza come tempo dedicato, e quella dell'artista (designer, creativo, eccetera eccetera) che più ha rappresentato l'incanto di vivere inventando? Provare a definire senza circoscrivere, ad afferrare senza trattenere, moltiplicando persone e pensieri, mettendo virgole e nessun punto: in una parola, dire che cos'è l'immaginazione.