Una gestione fintech che aiuta a dribblare l'emotività dei mercati Mdtom è l'unica società europea nell'acceleratore Google di Lucilla Incorvati

Mdtom è l’unica società europea nell’acceleratore Google

Comprendere che tipo di cambiamento è avvenuto e muoversi rifacendosi a fasi analoghe già vissute dai mercati finanziari; proteggere i portafogli investendo solo su ciò che si conosce e si può controllare; affrontare il mercato finanziario con un approccio scientifico e non emotivo.

Sono queste le tre regole d'oro di chi si muove nel mondo degli investimenti ricorrendo all’aiuto di algoritmi e dell'intelligenza artificiale.

A muoversi così è ad esempio Mdtom, società italiana Fintech fondata nel 2015, pioniera nello sviluppo di strategie di investimento per banche e investitori istituzionali utilizzando l’Intelligenza Artificiale. Oggi vanta uno dei track record più lunghi in assoluto negli investimenti con AI, un team di trenta persone e un laboratorio per la collaborazione con le università (Mdotm Lab) per la ricerca in campo finanziario.

Un approccio ai mercati scientifico e all’avanguardia ha permesso a Mdotm di essere l’unica fintech europea selezionata per il programma di accelerazione di Google for Entrepreneurs in Silicon Valley, e di diventare leader nello sviluppo di strategie d’investimento con AI per investitori istituzionali. Tra i clienti di Mdotm con i quali la società opera come advisor ci sono molte banche private.

Tra i principali clienti e partner ci sono Banca Profilo, Banca Consulia, Raiffeisen, Banca di Piacenza, Valori Asset Management, e altre istituzioni che preferiscono mantenere confidenziale la collaborazione. Oggi in totale la società gestisce masse per circa 500 milioni.