Una giornata al grand hotel di Sara Magro

I cinque stelle lusso storici o di nuova generazione sono sempre più luoghi da frequentare non solo per dormire ma anche per fare shopping, ascoltare l'opera, guardare il cinema d'autore.

Lo abbiamo ripetuto fino allo sfinimento: quest'anno l'emergenza Covid-19, la lenta e irregolare ripresa dei trasporti e le incertezze sull'andamento del virus suggeriscono vacanze italiane, dedicandoci alle bellezze nostrane che non mancano, e non mancano di stupirci. Come destinazione luxury riconosciuta, l'Italia non è solo ricca di storia, paesaggi, mari e monti a breve distanza. Il suo vanto è una grande tradizione nell'alta ospitalità, sintesi del suo buon gusto, del Made in Italy, dell'arte di ricevere e di rappresentare il territorio. E molti di questi alberghi, che hanno contribuito a fare la storia del turismo italiano e la aggiornano di continuo, sono luoghi da frequentare non solo per dormirci, ma anche di giorno, come cornice di mondanità ed esperienze. Ne abbiamo scelti otto dove trascorrere la giornata intrattenendosi con attività culturali, sportive e di svago