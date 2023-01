Una gita in taxi acquatico

Non c'è niente di più suggestivo che fare un giro su un watertaxi. Con 50 fermate previste, si tratta di un modo semplice per andare da un punto all'altro di Rotterdam. L’area è suddivisa in tre zone tariffarie: Oost, West e Centre, con una tariffa fissa per persona. I taxi acquatici, in grado di accogliere otto o dodici persone, sono disponibili su richiesta. È possibile effettuare una prenotazione tramite app, sito web o via telefono.



7/11 9/11 Menu